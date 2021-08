Orani: la seconda giornata di "Abitare Connesioni"

COLLABORAZIONI.

Abitare Connessioni’ è realizzato anche grazie alla collaborazione della Fondazione Nivola, della Fondazione di Sardegna, del Museo delle Maschere mediterranee di Mamoiada, della Scuola di Economia Civile, dell’Istituto Europeo di Design IED, della Fondazione Teatro Lirico, dell’Università di Cagliari, della Rete Fainas, di Confcooperative Nuoro Ogliastra, della Fondazione Sardegna Film Commission, del Distretto culturale del Nuorese, Gal Barbagia. Il sistema di prenotazione per gli spettacoli e le esperienze è realizzato in collaborazione con i local expert diPortale Sardegna. La start up We are Shardana sostiene il festival con il Pass Connessioni, strumento digitale che raccoglie i consigli dei locali, dotando i partecipanti di una guida al territorio e di una scontistica sugli ingressi ai Musei, con informazioni sui ristoranti tipici, gli artigiani, i produttori enograstronomici di 13 Comuni del Nuorese.

Per gli appuntamenti dell’Agorà, in Piazza Italia alle 18, ci sarà il confronto pubblico su Economia civile per la riattivazione delle comunità, con Mattea Lissia (organizzatrice di festival culturali), Nicola Pirina (esperto di local development e innovation management) e Maurizio Pitzolu (amministratore Scuola Economia Civile). Ancora Cristian Chironi sarà protagonista, alle 18.30 della performance itinerante “Barbagia Drive” (trasmesso in streaming su UnicaRadio). Gli ultimi appuntamenti della serata alle 19.30, al Campusantu “Coefore Rock’n’Roll”, rituale tragico per la Barbagia di Enzo Cosimi, in collaborazione con il Gruppo Folk di Orani. Quindi, alle 22, ai Giardini di Sofia, Parco Su Ponte, per Suoni dalla Barbagia, spettacolo con il Coro maschile Monte Gonare, il Coro femminile Marianna Bussalai, il Gruppo Maschere Su Bundhu.