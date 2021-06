Due diversi appuntamenti caratterizzano la terza serata di Mare e Miniere, domani – mercoledì 23 giugno – a Portoscuso, la cittadina sulla costa del Sud Sardegna dove sono in corso, fino a domenica 27, i seminari e i concerti organizzati dall'associazione culturale Elenaledda Vox, con la direzione artistica del musicista e compositore Mauro Palmas.

Si comincia alle 21.30, alla Tonnara Su Pranu, con un momento letterario: Bruno Gambarotta – scrittore, giornalista, quarant'anni di esperienza in RAI come autore e regista, conduttore e attore di serie televisive – presenta il suo nuovo libro, "La confraternita dell'asino", pubblicato lo scorso autunno da Manni editori: un romanzo divertente e coinvolgente, in cui si ride e si riflette sull'abuso della credulità popolare, sul mondo dell'informazione e sul precariato lavorativo e sentimentale.

Il secondo atto della serata, alle 22.15, è una produzione originale di Mare e Miniere: "Azadì", un concerto di musica e poesia tra Sardegna e Kurdistan che nasce dall’incontro del polistrumentista curdo Mübin Dünen e il sardo Mauro Palmas, mettendo a confronto il patrimonio delle danze delle rispettive tradizioni: due repertori di grande ricchezza ritmica e sonora. Mübin Dünen al nay, santur, percussioni e duduk e Mauro Palmas alla mandola, liuto cantabile e mandoloncello, saranno affiancati da Alessandro Foresti al pianoforte e alla fisarmonica, e da Silvano Lobina al basso. Alla parte musicale si accompagnerà un filo narrativo, costituito dai versi delle poesie di due autori curdi, Sherko Bekas e Choman Hardi, e delle sarde Lorena Carboni e Maria Gabriela Ledda, scelti e interpretati da Simonetta Soro. «Le voci dei poeti rappresentano con efficacia l'epopea del popolo curdo, perseguitato e sofferente, né domato né piegato, ma invece resistente» spiega la cantante e attrice sarda: «Nella mia ricerca ho fatto la scelta di non privilegiare la poesia combattente, ma dei versi in cui la testimonianza di crude vicende storiche si alterni a narrazioni più familiari, affettive».

Musica e letteratura si incontrano e dialogano anche nello spettacolo che giovedì 24 aprirà la quarta serata di Mare e Miniere (sempre alle 21.30): "Le galline pensierose", una selezione delle brevissime storie raccolte nell'omonimo libro di Luigi Malerba, che Valerio Corzani, musicista, autore e conduttore di Rai Radio 3, offrirà al pubblico intercalandole agli interventi musicali dell'ensemble La Lusignuola: Erica Scherl (violino), Lorenzo Marquez (violino) e Olena Kurkina (tiorba). Il secondo set di giovedì 24 proporrà invece un'altra produzione originale, "Pesa su ballu", con i fratelli Rémy e Vincent Boniface del gruppo Trouveur Valdotèn, e un nucleo di musicisti impegnati negli stessi giorni come docenti dei seminari: Luigi Lai con le sue launeddas, i cantori del Tenore e Cuncordu de Orosei, Andrea Piccioni con i suoi tamburi a cornice, Gigi Biolcati alle percussioni, la cantante Elena Ledda, Mauro Palmas e il cantautore, attore, regista, musicista e autore di colonne sonore Mario Incudine.

Nel rispetto delle norme anti Covid-19, per partecipare a tutti gli eventi in programma, è necessaria la registrazione all'ingresso della tonnara Su Pranu. Info: mareminiere@gmail.com.

La quattordicesima edizione di Mare e Miniere è organizzata dall'associazione culturale Elenaledda Vox con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Portoscuso e delle altre Amministrazioni Comunali interessate, con la collaborazione di Sardinia Corsica Ferries e la media partnership di Blogfoolk.