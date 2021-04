Celebrato l'International Marconi Day

“Il 25 aprile del 1874 nasceva Guglielmo Marconi, scienziato bolognese e premio Nobel per la fisica. Come ogni anno, per omaggiarlo, si celebra l’International Marconi Day. Il 24 e 25 aprile decine di stazioni radio dislocate in tutto il mondo, compresa quella allestita all’interno del Museo Tecnico Navale della Marina Militare di La Spezia, trasmettono ricordando agli ascoltatori i primi esperimenti radio.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.

“Il 17 luglio 1897 Guglielmo Marconi, su incarico della Regia Marina, compì le prime sperimentazioni a La Spezia, poco distante dal Museo Tecnico Navale della Marina Militare. Sperimentazioni che ebbero successo grazie anche alla piena collaborazione e alla professionalità degli uomini della Regia Marina. Da allora si instaurò un legame speciale tra il Premio Nobel bolognese, la Regia Marina e la città della Spezia.





Un connubio che dura da 124 anni e che si rafforza ogni anno grazie anche a manifestazioni come l’International Marconi Day, evento che coinvolge, con interesse e passione, soprattutto la comunità di La Spezia.” – conclude il Sottosegretario Pucciarelli.