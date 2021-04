Sant Jordì: patrono della Catalogna - Anche ad Alghero si festeggia la giornata del Libro e della Rosa (bilingue)

Dal 1926, il 23 aprile in tutta la Catalogna si festeggia l’amore per la lettura allestendo bancarelle di libri nelle piazze e regalando rose. Nel 1995 l’Unesco ha colto questa ormai celebre occasione per celebrare l’importanza del libro e della cultura festeggiando da allora la “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”. Questo anno l’iniziativa ad Alghero ha un formato ridotto, considerando l’attuale situazione della pandemia Covid in Sardegna, abbiamo deciso di farvi un piccolo regalo, acquistando un libro di un autore catalano o algherese nella libreria “Il Labirinto” riceverete in omaggio per celebrare la giornata del libro e la rosa.





Nell'ambito delle iniziative per celebrare la ricorrenza, l’Ufficio del Governo Catalano in Alghero, insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero, con la collaborazione dei dirigenti e dei docenti dei tre circoli didattici della città, porterà nelle classi prime e seconde della scuola primaria, l’ultimo prodotto editoriale creato da Eleonora Cattogno “Sant Jordi a l’Alguer a la recerca del drac”. Il libro, tradotto nel catalano di Alghero da Carla Valentino, si rivolge specialmente alle prime classi della scuola primaria ed è corredato da una serie di disegni di monumenti della città e del territorio, in quanto la narrazione vede la presenza del cavaliere e del drago proprio ad Alghero.





In questo anno scolastico, così delicato dal punto di vista dello svolgimento delle attività didattiche e così complesso per la realizzazione di necessarie attività complementari di approfondimento, né il Comune di Alghero né la Generalitat de Catalunya vorrebbero rinunciare a portare avanti questo progetto, e, infatti, al momento si prevede di svolgere questa attività durante il prossimo mese di maggio, sempre d’intesa con le istituzioni scolastiche cittadine.





°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°



Sant Jordi a l'Alguer, dia del llibre i de la rosa La Generalitat de Catalunya i la llibreria "Il Labirinto" de l'Alguer, que forma part de la xarxa de llibreries acreditades per la Generalitat de Catalunya, continuen portant a terme la iniciativa de Sant Jordi a l'Alguer el 23 d'abril. Sant Jordi, el Sant Patró de Catalunya, segons la tradició va derrotar el drac i de l’arbust brotat de la sang del monstre va recollir una rosa per donar-la a la princesa alliberada. Un dia, que ha esdevingut símbol de la literatura universal, també es recorda el 23 d’abril o la Diada de Sant Jordi pel naixement o la desaparició de noms importants de la literatura.





Des de 1926, el 23 d’abril, l’amor per la lectura s’ha celebrat a tot Catalunya establint parades de llibres a les places i regalant roses. El 1995, la Unesco, des de llavors, va aprofitar aquesta famosa oportunitat per celebrar la importància dels llibres i la cultura celebrant el "Dia Mundial del Llibre i els Drets d'Autor". Enguany la iniciativa a l’Alguer té un format reduït, tenint en compte la situació actual de la pandèmia Covid a Sardenya, hem decidit fer-vos un petit regal comprant un llibre d’un autor català o alguerès a la llibreria "Il Labirinto" rebreu un regal gratuït per celebrar el dia del llibre i la rosa.





En l’àmbit de les celebracions, l'Oficina de la Generalitat de Catalunya a l'Alguer, juntament amb el Departament de Cultura del municipi de l'Alguer, amb la col·laboració de la direcció i dels docents dels tres cercles educatius de la ciutat, portarà a les classes de primera i segona de primària, el darrer producte editorial creat per Eleonora Cattogno "Sant Jordi a l'Alguer a la recerca del drac". El llibre, traduït al català de l'Alguer per Carla Valentino, està dirigit especialment als primers cursos de primària i s'acompanya per una sèrie de dibuixos de monuments de la ciutat i del territori, ja que la narració preveu la presència del cavaller i el drac just a l’Alguer.





En aquest any escolar, tan delicat des del punt de vista de la realització d’activitats educatives i tan complex per dur a terme les activitats alternatives de profunditat necessàries, ni el municipi de l’Alguer ni la Generalitat de Catalunya no voldrien renunciar a realitzar aquest projecte, actualment tenim previst realitzar aquesta activitat durant el proper mes de maig, sempre d'acord amb la voluntat de la institucions escolars de la ciutat.

La Generalitat de Catalunya e la libreria “Il Labirinto” di Alghero, che fa parte della Rete di librerie accreditate dal Governo della Catalogna, continuano a portare avanti l’iniziativa di Sant Jordi a l’Alguer il 23 aprile, Sant Jordi, il Santo Patrono della Catalogna, secondo la tradizione sconfisse il drago e dal cespuglio germogliato dal sangue del mostro colse una rosa da donare a la principessa liberata. Giornata ormai simbolo della letteratura universale, il 23 aprile o Diada de Sant Jordi è ricordato anche per la nascita o la scomparsa di importanti nomi della letteratura.