A Sassari un museo virtuale dopo oltre un anno di Covid - Iniziativa di Scienze Biomediche

Manufatti, dispositivi di protezione individuale (tute, mascherine, guanti), oggetti d’uso, disinfettanti, tamponi ecc. Foto che documentano l’organizzazione del triage e pre-triage, la vestizione e la svestizione del personale sanitario, ambulanze, laboratori, strutture temporanee, file davanti al pronto soccorso, i reparti Covid, medici e infermieri intorno al letto di malati in terapia intensiva. E, ancora: preti in chiese deserte, senza fedeli; messe celebrate sul tetto di una chiesa; rappresentanti del Gremio dei viandanti che portano il quadro della Vergine del Buon Cammino nei reparti Covid dell’Ospedale; l’Arcivescovo con walkie talkie a colloquio con i malati al di là del vetro, un gruppo di cinghiali, di notte, nel salotto buono della città, Piazza d'Italia.





E, ancora, i primi titoli dei giornali che l’8 gennaio 2020 danno notizia, per la prima volta in Italia, della preoccupazione per ‘una polmonite atipica’ diffusa in Cina. E, quindi, i titoli dei giornali sardi che annunciano il lockdown, come avremmo presto imparato a chiamare le misure di confinamento. Nel Museo virtuale figurano anche foto di chiese con i soli celebranti e alcune opere di Narcisa Monni, docente all’Accademia delle Belle Arti, a cui il lockdown ha ispirato decine di disegni. Nel futuro potrà arricchirsi di nuove immagini e costituirà un prezioso patrimonio di conoscenza della storia sanitaria e sociale dell’emergenza pandemica a Sassari.

Come sta avvenendo in varie parti del mondo, sarà attivo tra pochi giorni a Sassari un Museo virtuale della Quarantena, nato da un'idea concepita la primavera scorsa nel Centro per gli Studi Antropologici, Storici e paleopatologici/ Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Sassari. Il Museo ha raccolto immagini e foto di vari reparti ospedalieri (Covid, terapie intensive ecc.) pronto soccorso, ambulanze, laboratori, residenze per anziani, strutture, luoghi di cura. Coinvolti la AOU Sassari, la Facoltà di Medicina e Chirurgia, i dipartimenti e, in particolare, quello di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università e l’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione.