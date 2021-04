Un'Isola in rete parte dalla biblioteca di Sennori

Di seguito i primi appuntamenti programmati per i mesi di aprile e maggio. Gli appuntamenti realizzati durante la zona rossa e arancione saranno fruibili solo on line. Incontro con l'autore Alessando Barbero presenta il suo libro Dante, Laterza 2020, con Leandro Cossu. Sennori | Biblioteca comunale - fruibile solo on line. venerdì 23 aprile 2021 - 18.00 Incontro con l'autore Piero Trellini presenta il suo libro Danteide, Bompiani 2021, con Federico Piras.





Sassari | Dipartimento di scienze umanistiche e sociali, Uniss - fruibile solo on line. giovedì 29 aprile 2021 - 18.00 Incontro con l'autore Diego Quaglioni presenta il De Monarchia di Dante Alighieri, nell’edizione da lui curata per Oscar Classici Mondadori 2021, con Luigi Nonne. Sassari | Dipartimento di giurisprudenza - fruibile solo on line. venerdì 7 maggio 2021 - 10.00 Il programma di Un’isola in rete ancora in fase di definizione è disponibile sul sito: www.unisolainrete.it

Inizia il 23 aprile la XI edizione del Festival Internazionale di promozione del libro e della lettura Un’isola in rete, che quest'anno ha come titolo: Relazione. Tutti gli appuntamenti sono visibili on line sul canale youtube InschibbolethTV È possibile partecipare dal vivo o in collegamento su zoom previa iscrizione. L'iscrizione è utile anche al fine di rimanere aggiornati sulle modalità di partecipazione agli appuntamento.