Umanitaria: una rassegna per Cecilia Mangini

Lo sguardo delle donne sul reale, una rassegna cinematografica e un momento di approfondimento dedicati alla figura della grande fotografa, documentarista e sceneggiatrice, e alla sua inestimabile eredità artistica, culturale, sociale e politica. Si è ritenuto che la presente iniziativa, organizzata a poche settimane dalla sua scomparsa, fosse opportuno proporla proprio in questa occasione anche alla luce del privilegiato rapporto che l'autrice ha avuto con la Sardegna, fin dagli anni Sessanta, e in particolare con la Cineteca Sarda e la F.I.C.C., di cui è sempre stata amica e più volte ospite.





onlinesardegna. umanitaria.it , selezione di film di Cecilia Mangini e di registe e registi che, proprio come ha fatto lei per tutta la vita, rivolgono la loro cinepresa sulla realtà. Dalle ore 12 del 5 marzo alle ore 12 del 12 marzo 2021, in streaming gratuito sulla nostra piattaformaselezione di film di Cecilia Mangini e di registe e registi che, proprio come ha fatto lei per tutta la vita, rivolgono la loro cinepresa sulla realtà.

• La canta delle marane (C. Mangini, 1961, 10')

• All'armi siam fascisti! (L. Del Fra, C. Mangini, L. Micchcché, 1962, 112')

• Essere donne (C. Mangini, 1964, 28') • Brindisi '65 (C. Mangini, 1966, 14')

• Facce (C. Mangini, P. Pisanelli, 2018, 7')

• In viaggio con Cecilia (M. Barbanente, C. Mangini, 2013, 74')

• Triangle (C. Quatriglio, 2014, 63’)

• La linea sottile (P. Sangiovanni, N. Mimica, 2016, 80')

• La cena di Toni (E. Pandimiglio, 2017, 68') [disponibile solo dal 5 al 10 marzo]

• Breve dialogo con Cecilia Mangini (P. Marcias, 2019, 20') Martedì 9 marzo 2021, ore 18, online sulle nostre pagine Facebook (CSC Alghero Società Umanitaria, Cineteca Sarda-Società Umanitaria e CSC Carbonia-Iglesias Società Umanitaria), Cecilia Mangini e la sua eredità artistica e militante, tavola rotonda articolata in due moduli di approfondimento, con gli interventi di: Marco Asunis, Luca Del Fra, Gabriella Gallozzi, Paolo Pisanelli, Elisabetta Randaccio, Vincenzo Vita, Antonello Zanda e, a seguire, le autrici Mariangela Barbanente, Costanza Quatriglio, Elisabetta Pandimiglio, Paola Sangiovanni.





: http://programmazione. cinetecadibologna.it/ crfuorisala-terzo-programma/ materiali-extra/ Per chi vorrà ulteriormente approfondire il cinema della grande autrice, la Società Umanitaria offre alle proprie socie e ai propri soci la possibilità di accedere i suoi film proposti in questi giorni della Cineteca di Bologna sul suo portale online, al prezzo scontato di 12 anziché 15 euro

In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, i Centri Servizi Culturali della Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Alghero, Cagliari e Carbonia e il Laboratorio di antropologia visuale "Fiorenzo Serra" di Sassari, insieme alla F.I.C.C. - Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, e grazie alla collaborazione dell'AAMOD - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, del Festival del Reale, della Cineteca di Bologna e della Cineteca Lucana, organizzano Cecilia Mangini.





Per tutti i dettagli sui film in programma: onlinesardegna. umanitaria.it