Boghes de Tenores

Pro custu sunt cuntentos de bos comunicare chi dae su 18.01.2021, ant abertu unu cuncursu nou lumenadu """BOGHES"", chi interessat totu sos gruppos chi cantana a tenore in totu su territoriu sardu, cussos già famados e sas levas noas, cumbidende custas urtimas a no fagher morrer sa disciplina/traditzione de su cantu a tenore e a lu sighire a praticare ca est patrimoniu istoricu de importu mannu pro tota s'isola.







marieddudemontis62@gmail.com ( Mario De Montis); giave84@gmail.com ; j(Giovanni Pischedda); vrantziscuvrorisi@gmail.com , (Vrantziscu Grazianu Floris Marras), tres amministradores de sa pagina, unu video chi siat istadu registradu prima de sa pandemia, inue appuntu bos esibides cantende a tenore.



Solu in Sardu in collaboratzione cun s'Asotziu culturale ""Alas in Bolu"" cumbidant a totu sos chi sunt interessando a partetzipare a su cuncursu ""BOGHES"", imbiende una e-mail a sos indirizos a sighire:

Importante, sos videos chi nos azis a imbiare no debent esser isgarrigados dae YOUTUBE. Su cuncursu est abertu a totu indistintamente e appasionados de su cantu a tenore e su matessi at abarrare in evidentzia in sa pagina de Solu in Sardu pro duas dies, pro dare sa posibilidade a totu sas pessones de l'abbaidare, giudicare e votare, chie somat pius votos at a esser su binchidore de su cuncursu BOGHES de cantu a tenore. Sos Amministradores de Solu in Sardu paris cun s'Asotziu culturale Alas in Bolu ringratziant antitzipadamente sos chi ant-a partetzipare.

Sos amministradores de su gruppu, Rosa Corongiu Selis; Gina Fancellu; Giovanna Sannai; Marieddu De Montis; Giovanni Pischedda; Vrantziscu Grazianu Marras e Alberto Matteo Corriga, sunt cuntentos de su trabagliu chi onzi die faghent pro sa pagina, e de sos risultados regoltos fintzas a oe, custu pro fagher intender totu sos iscritos a sa pagina in domo insoro, in particulare sos chi che sunt fora dae sa Sardigna ispartighinados in totu su mundu, dae meda tempus.