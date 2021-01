Un catalano in Rai a parlare in sardo: Adrià Martin conduce "Adrià - Beni Cum Me"

Adrià Martín è professore presso l’Università Autònoma di Barcellona e collaboratore presso l’Università degli Studi di Cagliari, e dal 3 gennaio 2021 è anche conduttore di una trasmissione RAI: Adrià - Beni cun me, un programma sulle lingue della Sardegna. Registrato durante l'estate del 2019, Adrià Martín ha girato l'isola in furgone, alla ricerca di persone ed eventi legati alle lingue autoctone : algherese ( catalano di Alghero), gallurese, ligure ta barchino , sardo e turritano (sassarese). Tra gli ospiti del programma, il musicista algherese Claudio Gabriel Sanna e il rapper cagliaritano Dr. Drer, con cui Adrià Martín condividerà palco in spiaggia.