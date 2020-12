Entula online: Roberto Contu, gli insegnanti e la scuola

L'autore prenderà spunto dal suo libro “Insegnanti (il più e il meglio)” (Aguaplano, 2020) per dialogare con Massimiliano Ferrone sulla scuola e gli studenti di oggi. A volte i vetri tremano, gli studenti si lanciano oggetti da un lato all'altro della classe, il caos puro regna sovrano. A volte un verso, un calcolo, un ragionamento riescono nel miracolo di farsi strada nella tempesta che soffia incessante fra banchi, aule, corridoi. L’insegnante, dagli istituti professionali ai licei, è sempre lì: al centro della sua classe, con i suoi dubbi e le sue certezze, le sue vittorie e i suoi fallimenti, con la paura, l’orgoglio e la meraviglia di una funzione e di una responsabilità enormi.





In punta di penna e con emozionante generosità, Roberto Contu ci guida nel mosaico delle sue esperienze e delle sue riflessioni sul mondo della scuola. A partire dalle tragicommedie della vita quotidiana e dalla concretezza del rapporto sempre nuovo con studenti, genitori e colleghi. Passando dal canone letterario al paradosso di un Montale “meccatronico”, da Napoleone come Totti di fronte alla Storia alle lavagne elettroniche e ai telefoni, dalle rivoluzioni tecnologiche e antropologiche agli amori adolescenziali a ricreazione, fra un succo di frutta e una pizzetta.





Per concludere che “la scuola è contro natura” perché è il luogo dove si tesse l’ordine contro il caos e dove parole come speranza, senso e futuro acquistano significato. Roberto Contu insegna lettere nella scuola secondaria superiore. Si occupa di letteratura italiana contemporanea e di didattica della letteratura ed è redattore del blog La letteratura e noi. Nel 2017 ha pubblicato "Il vangelo secondo il ragazzo" (Castelvecchi, 2017) e "Anni di piombo, penne di latta - 1963-1980.





Gli scrittori dentro gli anni complicati" (Aguaplano, 2015).

"È questo a mio giudizio il grado zero della trasmissione didattica: sentire e sperimentare che tutto ciò che si conosce realmente e seriamente, passi e arrivi senza troppo faticare, quasi per osmosi verbale". Le esperienze e le riflessioni sulla scuola dell'insegnante - prima ancora che scrittore- Roberto Contu approdano online mercoledì 2 dicembre alle 18.30 sulle pagine del Festival Éntula e di Liberos e sul canale YouTube Lìberos Sardegna.