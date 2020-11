Le citazioni di Libridinosa edizione 2021

Fra le novità di questa edizione, una serie di illustrazioni da colorare: Leonardo Sciascia, James Joyce, Francesco Piccolo, Charles Baudelaire, Rabindranath Tagore, Antoine de Saint-Exupéry, Alice Munro, H.P. Lovecraft, Andrea Camilleri, Tracy Chevalier e Italo Svevo. Creatività e interazione da realizzare facilmente grazie a un set di 6 matite colorate in omaggio con l’agenda. Ultima, non per importanza, la quarta di copertina interamente dedicata a Grazia Deledda, la cui illustrazione è stata realizzata da Matteo Stanzani, artista di Modena che vive a Brooklyn.





L’agenda si può prenotare sul sito www.libridinosa.it con una donazione che aiuterà gli autori a coprire le spese, quindi si può ricevere in pochi giorni tramite corriere espresso, ma occorre fare presto perché la tiratura è limitata. 10 Righe dai libri è un’iniziativa per la divulgazione della lettura, della scrittura e della cultura del libro. Nata come luogo di condivisione di pagine, frasi, parole tratte da libri di ogni genere – dai classici agli inediti –, è cresciuta fino a diventare un festival permanente per gli appassionati di libri.



Il 10 ottobre 2010, 10 Righe dai libri diventa sito web: www.10righedailibri.it: oltre 10.000 utenti caricano, condividono, leggono e consigliano migliaia di contributi (citazioni in 10 righe tratte dai libri + immagine), andando a costituire un ricco database in continuo aggiornamento. A settembre 2012, 10 Righe diventa Associazione di promozione sociale e culturale. Oggi è l’unica rete italiana, strutturata nel web di lettori, professionisti del settore, editori e autori.

10 Righe è un quartiere virtuale in cui si possono scrivere e conservare citazioni in 10 righe, commentare libri, incontrare lettori appassionati, scoprire autori e vincere libri grazie alle opere (Libro incentivo) che decine di case editrici mettono a disposizione della redazione. L’intento è diffondere la passione per la lettura e la scrittura, proporre i libri come viaggio in un arcipelago infinito di mondi e, allo stesso tempo, campo di gioco e divertimento. 10 Righe è anche su Facebook, Twitter e Instagram. Per informazioni contattare direttamente gli autori :mobile: 338.7784894 -mail: info@10righedailibri.it

Libridinosa è frutto della creatività di Patrizia Puggioni, libraia, specialista in marketing e social media, che in passato ha lavorato per piccoli e medi editori nazionali. Originaria di Oschiri, da diversi anni Patrizia vive e lavora a Roma e questa iniziativa è stata resa possibile grazie a uno staff di volontari attivi in tutta Italia e all’estero, animati da una irrefrenabile passione per la lettura.