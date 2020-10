Per ricordare Beethoven il Trio Mistral a Casa Olla

Organizzato dall'Associazione Incontri Musicali con grande impegno e rispettando rigorosamente il protocollo delle norme Anti-Covid, il Festival Pianistico nasce dal desiderio di festeggiare la grandezza e l'importanza di Ludwig Van Beethoven, che nonostante la sordità, compose l' “Inno alla gioia” pochi anni prima di morire, a Vienna, dove è tuttora sepolto. Ad aprire la serata di Venerdì ci sarà l'esibizione di Luca Pintus, uno dei migliori allievi della Scuola Civica di Musica “Luigi Rachel”, di Quartu Sant'Elena.





Per assistere al concerto, il cui prezzo del biglietto è 5 euro, è obbligatoria la prenotazione al numero 351/8113531 Il Trio Mistral, nato nel 1987 dall’intesa di tre solisti provenienti da varie e interessanti esperienze professionali, propone al pubblico programmi classici, di rara esecuzione, arrangiamenti ed elaborazioni proprie di composizioni appartenenti a vari generi musicali. Ha effettuato diverse tournées in Italia, Austria, Germania, Olanda, Svizzera e Messico. Favorevoli ovunque i consensi e le critiche che hanno sottolineato soprattutto l’aderenza stilistica degli esecutori alle musiche eseguite ed il loro coinvolgente affiatamento musicale.





Numerose le registrazioni dal vivo. Nel 1993 il trio realizza un CD con musiche di autori operistici italiani dell’800, alcune delle quali adattate dai tre musicisti. Il CD, distribuito dalla Ricordi nei paesi di tutto il mondo, contiene un’interessante “Danza sarda” del compositore sassarese Luigi Canepa. Il Mistral ha collaborato con altri gruppi cameristici prestigiosi come il “Benthien Quartett” di Amburgo e il “Klaring Quartett” di Vienna. Nel 2015 è stato presentato con successo l’ultimo CD contenente l’integrale degli otto pezzi op. 83 di Max Bruch e il Trio di Nino Rota. Nel 2017 hanno festeggiato il trentesimo anno di attività.

Antonio Puglia al Clarinetto, Giuseppe Fadda al Violoncello e Mariano Meloni al Pianoforte: sono i componenti del “Trio Mistral”, che saliranno sul palco per il quarto appuntamento con il Festival Pianistico dedicato alla celebrazione dei 250 anni dalla nascita di Ludwig Van Beethoven. Venerdì 23 Ottobre, con inizio alle ore 20.30, sul palco dell'Antica Casa Olla, in via Eligio Porcu 29 a Quartu Sant'Elena, i tre maestri (che nel loro curriculum vantano tournees in Italia, Spagna Svizzera, Germania, Olanda e Messico) renderanno omaggio al genio musicale di Beethoven per una serata che si preannuncia da non perdere.