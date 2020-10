I labirinti di Marianne alla Galleria Cult di Alghero

I Arrivata in Sardegna per l'esposizione d'arte AUSTRIAMENTIS nel 2017, Marianne Ewaldt si mette sulle tracce del più antico labirinto al mondo. Lo ritrova, nascosto, quasi dimenticato, in un ipogeo ricoperto di arbusti. L'incontro determinante su tematiche e interessi comuni sarà col regista teatrale e performer Enrico Fauro. Ne nascerà una fruttuosa collaborazione artistica attraverso l'Austria e la Sardegna. L'esposizione, mentre documenta i più significativi labirinti della Ewaldt, presenta anche il video della performance labirinto con mudra che ha visto la partecipazione dei giovani del corso teatrale di Fauro ed è realizzata all'interno del labirinto creato l'anno scorso da Marianne Ewaldt a Santa Maria La Palma.





Il progetto delle residenze d'arte prosegue in collaborazione con: Land Salzburg, Forum Austriaco di Cultura -Roma/Ministero Affari Esteri, Museo Casa Manno, Edizioni Nemapress-SALPARE, Roma-Alghero, Ass. Fondo VP-Sardinia. Il Museo Casa Manno, sotto la direzione di Mauro Porcu, ospita fino al 31 ottobre la mostra collettiva AUSTRIAMENTIS-collection1.



Anche opere di Marianne Ewaldt insieme a quelle di: Kay Walkowiak (il suo nuovo film ORBIT è stato presentato lunedì 12), Claudia Rohrmoser, Amina Handke, Katharina Copony, Gunda Gruber, Sigrid Langrehr, Karin Fisslthaler, Andreas J. Hirsch Monika Friedl, Ursula Guttmann, Wolfgang Zeindl, Gloria Zoitl, Jutta Brunsteiner, Isabella Heigl, Werner Raditschnig/Sina Moser, Gianpiero Manca, Katharina Mueller, Thiébaut Rapp, Gerlinde Helm, Alexandra Uccusic, Valentina Garau, Manu Tober, Moira Zoitl, Katrin Huber, Psylitzer, Christiane Pott-Schlager, Annelies Senfter, ….





Orari Museo Casa Manno: Venerdì, sabato, domenica, lunedì: 16.00-20.00 Galleria CULT, Bastioni Marco Polo 39a - Alghero . Aperto tutti i giorni: 17.00-20.00. Altri orari su appuntamento con mail a: galleriacult@gmail.com. Ingresso libero. La Galleria CULT ha due ingressi sui Bastioni Marco Polo e permette quindi l'entrata e uscita in sicurezza.

Alla presenza del direttore del Forum Austriaco di Cultura-Roma, Georg Schnetzer, si è aperta al pubblico con intervento di Enrico Fauro, la mostra personale dell'artista borsista del Land Salzburg Marianne Ewaldt, a cura di Valentina Piredda-Sardinia. Grande specialista di labirinti, accanto ad una lunga attività come ceramista, da venticinque anni si concentra intensamente sulla realizzazione di manufatti di forma labirintica e soprattutto su interventi nel paesaggio.