Neria De Giovanni: a Villacidro a passeggio con Grazia Deledda

Giovedì 13 Agosto alle ore 18.30 presso il Mulino Cadoni di Villacidro il Club di Jane Austen organizza il primo di una triade di incontri agostani “Libri a passeggio a Villacidro”.



Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione Internazionale dei Critici letterari, aprirà il primo appuntamento del cartellone, con un omaggio a Grazia Deledda nel centenario della pubblicazione del famoso romanzo “La Madre”.

Sarà anche l’occasione per presentare il quindicesimo volume scritto da Neria De Giovanni, “Grazia Deledda corrispondenze giovanili” (Nemapress Edizioni).







Attraverso la lettura dell’epistolario deleddiano degli anni di fine secolo, Neria De Giovanni ha avuto modo di ricostruire le relazioni private e di lavoro che la scrittrice poco più che ventenne, riuscì ad intessere con scrittori, giornalisti, editori.



Quegli anni furono molto fruttuosi per preparare il tessuto di relazioni che aiuteranno la Deledda a scalare il successo ed a diventare da lì a pochi anni una narratrice di fama nazionale.

Il libro di Neria De Giovanni mette a fuoco un ulteriore ambito della comunicazione letteraria in cui si cimentò Deledda, ancora poco conosciuto.



Infatti la critica a volumi di narrativa che di volta in volta le pervenivano per farne la recensione su periodici spesso nazionali, servì a Grazia per farsi conoscere sempre meglio e così legarsi anche in rapporto di riconoscenza da parte degli scrittori da lei presentati.







Ci restituisce la figura di una giovane Deledda, sempre più al centro della vita culturale italiana, al suo esordio come critica letteraria.



Nel libro si ricostruisce la storia sentimentale, soltanto epistolare, che legò in quel periodo Grazia Deledda con Giulio Cesari, l’autore di “Vigliaccherie femminili”.



Grazia Deledda nel 1892 pubblicò sul quindicinale de "Vita Sarda" la sua prima recensione letteraria.



Presentava in anteprima nazionale il romanzo "Vigliaccherie femminili", del triestino Giulio Cesari, amico di Italo Svevo.



Neria De Giovanni, in possesso del prezioso originale dello scritto deleddiano, dono dell'avvocato Pasquale Giordano, ne offre in questo volume la riproduzione anastatica.



Vanessa Roggeri, scrittrice ed editorialista de “La Nuova Sardegna”, interverrà anche lei su “La Madre” di Grazia Deledda e dialogherà con Neria De Giovanni intorno a questi temi deleddiani ed altro ancora.