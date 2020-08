Alghero: i progetti de l'Institut d'Estudis Catalan (bilingue) (video)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°





Lo passat dimecres 05 d’agost, al Jardí del Museu del Corall, la Delegació de l’Alguer de l’Institut d’Estudis Catalans ha presentat los projectes multimedials realitzats al 2019, en l’encontre «La llengua del present i del futur». Després dels saluts d’Antoni Torre, delegat del president de l’IEC a l’Alguer, del síndic Mario Conoci i de l’assessor a la cultura Marco Di Gangi, són estats presentats los vídeos per criatures «Les veus dels animals» i «Joan Petit», a cura de Francesc Ballone, i la pàgina web «www.llenguamia.cat», un projecte de catalogació de materials digitals en català de l’Alguer o sobre lo català de l’Alguer. Tots los projectes són disponibles en línia als enllaços (link) següents: www.youtube.com/playlist?list=PL2WXA90F0T31c58RZQypD-KXsJ_aHPo7H www.llenguamia.cat

Nel giardino del Museo del Corallo, la Delegació de l’Alguer de l’Institut d’Estudis Catalans ha presentato i progetti multimediali realizzati nel 2019, nell’incontro «La llengua del present i del futur». Dopo i saluti di Antoni Torre, delegato del presidente dell’IEC ad Alghero, del sindaco Mario Conoci e dell’assessore alla cultura Marco Di Gangi, sono stati presentati i video per bambini «Les veus dels animals» e «Joan Petit», a cura di Francesc Ballone, e la pagina web «www.llenguamia.cat», un progetto di catalogazione di materiali digitali in catalano di Alghero o sul catalano di Alghero. Tutti i progetti sono disponibili in linea ai link seguenti: www.youtube.com/playlist?list=PL2WXA90F0T31c58RZQypD-KXsJ_aHPo7H www.llenguamia.cat