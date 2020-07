Sassari: A Santa Maria la Rassegna Corale "Voci per i Candelieri"

Venerdì 31 luglio 2020, alle ore 20:30, nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria di Betlem, a Sassari, si terrà la terza edizione di "Voci per i Candelieri", rassegna corale ideata dal M° Vincenzo Cossu per aprire in musica il mese della Faradda.



L'evento, inserito nel cartellone degli appuntamenti previsti per “Sassari Estate duemilaEventi”, è organizzato dall’Associazione culturale musicale Insieme Vocale Nova Euphonia del M° Cossu e si avvale del patrocinio del Comune di Sassari e della FERSACO.

La serata, condotta dalla giornalista Luciana Satta, vedrà alternarsi sulla scena alcuni dei cori più prestigiosi della Sardegna: oltre al Nova Euphonia e alla Corale Studentesca Città di Sassari, diretti dal M° Vincenzo Cossu; il Coro dell’Università degli Studi di Sassari, diretto dal M° Laura Lambroni; i Cantori della Resurrezione di Porto Torres diretti dal M° Fabio Fresi e il Coro Santa Rughe di Ittiri, diretto dal M° Marco Solinas.



Un'edizione particolare visto il delicato momento storico, pensata per omaggiare la plurisecolare tradizione sassarese, in attesa che inizino i lavori di restauro e consolidamento della Chiesa e del Convento di Santa Maria di Betlem.





Il programma della serata spazierà dalla musica tradizionale sarda alla world music, per un repertorio in equilibrio tra la musica classica sacra e la profana.



Un caleidoscopio di colori e suoni in omaggio alla natura eclettica della Festa dei Candelieri.



Voci per i Candelieri si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio dal virus Covid-19 previste dal D.P.C.M. del 14 luglio 2020.



- Il Festival si terrà all'aperto, nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria di Betlem.

- L’ingresso al pubblico è libero ma sarà limitato a un numero contenuto di spettatori fino all'esaurimento dei posti e allestito rispettando tutte le disposizioni: gel disinfettante e distanziamento delle sedie.



Si richiede prenotazione al numero telefonico: 328 4078638