Masullas: riaprono i musei - C'è la mostra di Raffaello

A Masullas, con tutte le precauzioni possibili per la sicurezza, riapriranno al pubblico i centri d’arte del Polo Museale: GeoMuseo Monte Arci “Stefano Incani”, il Museo dei Cavalieri delle Colline, il Museo di Storia Naturale Aquilegia.







La data della riapertura sarà martedì 2 giugno, giorno in cui si festeggia la nascita della Repubblica italiana. 2020, l’anno di Raffaello - Nella sede del GeoMuseo Monte Arci, allestito nel secentesco convento dei Frati Cappuccini, riapre i battenti “500 Raffaello: mostra tributo all’artista Urbinate”, l’unica esposizione dedicata a Raffaello in Sardegna.







Il pittore della grazia e della bellezza verrà celebrato attraverso una mostra tributo, l’unica dedicata al maestro allestita nell’Isola.



Grazie a ricostruzioni, ristampe e riproduzioni delle sue principali opere, il percorso espositivo si svilupperà in 4 aree tematiche: all’interno di 4 sale verranno esposte 16 riproduzioni di opere dislocate in vari musei europei (dal ritratto di Giulio II conservato alla National Gallery di Londra, alla “Scuola di Atene” delle stanze vaticane a Roma); un quinto spazio sarà dedicato alla contemporaneità attraverso un tributo all’artista con un wall of tribute, in cui giovani artisti in erba rileggeranno i capolavori del genio; infine con un’area esterna si andrà alla scoperta del periodo della “Scuola di Atene”.







Raffaello, la bellezza, il tempo - Raffaello Sanzio è stato l'interprete di un’ideale bellezza classica, canonica, passata poi nel gusto di interi secoli di civiltà e connaturatasi con il nostro ideale di bellezza: con lui non si distingue più tra il bello di natura e il bello artistico.



Ma non si tratta, qui, della semplice capacità di imitare l'apparenza delle cose.



La complessità del genio di Raffaello implica un’allusione all'equilibrio, al senso dell'armonia, alla solennità: a una bellezza che va oltre il tempo ma che nel tempo si è creata e ha avuto vita.







Data apertura e chiusura della mostra – Inaugurazione martedì 2 giugno.

Orari e giorni: dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

La mostra è visitabile sino a sabato 31 ottobre 2020.



L'esposizione si terrà al GeoMuseo Monte Arci Stefano Incani, Ex Convento dei Cappuccini, Masullas, Oristano.







Biglietti



Biglietto Mostra Raffaello: 5 €;



Biglietto cumulativo: Mostra Raffaello 500 + GeoMuseo MonteArci Stefano Incani: 9€/ ridotto* 8€



Mostra Raffaello 500 + GeoMuseo MonteArci Stefano Incani + Museo di Storia Naturale Aquilegia o Museo I Cavalieri delle Colline: 12€/ ridotto* 11€



Mostra Raffaello 500 + GeoMuseo MonteArci Stefano Incani + Museo di Storia Naturale Aquilegia + Museo I Cavalieri delle Colline: 15€/ ridotto* 14€ (*studenti, over 65 e gruppi – gratis bambini fino a 6 anni)







Info Utili - Prenotazioni*: 389 1777100 (tramite messaggio Whatsapp o telefonata) o da fisso 0783 991122 (la mattina da lunedì a venerdì) o all'indirizzo e-mail coopilchiostro@tiscali.it (*le prenotazioni almeno nelle prime settimane saranno obbligatorie).





Gli accessi al museo sono consentiti per piccoli gruppi di massimo 5 persone alla volta e con un tempo di permanenza massimo di un'ora.



Mascherine e guanti sono obbligatori.



E’ necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone.



Sono presenti gel igienizzanti all'ingresso e lungo il percorso.







L’evento è organizzato dal Comune di Masullas e dal GeoMuseo Monte Arci Stefano Incani in collaborazione con la Full Media Service srl Patners Borghi Autentici d'Italia, Camera di Commercio di Oristano, Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, RAS - Regione Autonoma della Sardegna, Unione dei Comuni Parte Montis. Ceas Masullas Parte Montis – Anche il Ceas, Centro di educazione all'ambiente e alla sostenibilità del territorio di Masullas - Parte Montis (il cui obiettivo è la promozione e la diffusione della cultura ambientale), riparte con le attività: al via le escursioni al giacimento di Ossidiana (uno tra i piu` importanti del Mediterraneo), al Mega Pillow (uno dei cuscini di lava piu` grandi del mondo, monumento naturale della Sardegna), alle Trebine (le vette del Monte Arci, nonche´ gli antichi camini vulcanici del Vulcano Arci, antichi 3 milioni di anni).







Tre percorsi diversi per difficoltà, dal più semplice al livello esperto, per un tuffo nella natura e per vedere da vicino le meraviglie della flora e fauna del territorio, ripercorrendo gli antichi sentieri del cammino dell’ossidiana e ripercorrere la storia geologica della nostra Isola.







Info - La prenotazione, almeno nelle prime settimane, sarà obbligatoria.



Si può prenotare al numero 389 1777100 (telefonando o inviando un messaggio su whatsapp), o all'indirizzo e-mail coopilchiostro@tiscali.it







Gli accessi al museo saranno consentiti per piccoli gruppi, fino a 5 persone alla volta, e con tempo di permanenza massimo di un’ora.

Ricordare sempre di indossare mascherina e guanti e di rispettare la distanza di almeno un metro.



Sito web: www.ceaspartemontis.it.