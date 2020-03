Sassari: per la Giornata della Donna sabato spazio ai bambini - Lunedì Irene Kacheris

Le trappole quotidiane della disuguaglianza e della disparità saranno al centro di un dibattito positivo atto a trovare soluzioni attraverso lo sguardo e le pratiche di una dimensione e una sensibilità nuova e quotidiana. Il libro di Irene Facheris è la traccia in cui si costruisce la discussione della serata attraverso l'analisi di diversi argomenti: dal femminismo alla dimensione politica del privato e dei corpi. Un'occasione di scambio rivolta verso la ricerca di una consapevolezza capace di costruire parità. Un laboratorio per scoprire che nel quotidiano ciò che è davvero bello e importante sono le infinite varianti di tutto ciò che vogliamo essere. (Laboratorio dai 6 anni in su. Per info e prenotazioni 3515616082) . Lunedì 9 Marzo alle ore 19:30, l'appuntamento è sempre in Libreria Dessì per un incontro dibattito con Irene Facheris e la presentazione del suo libro: "Parità in pillole - Impara a combattere le piccole e grandi discriminazioni quotidiane" edito da Rizzoli. Irene Facheris attivista, youtuber, studiosa di gender studies porta avanti il suo lavoro come formatrice nelle aziende oltre a tenere incontri sulla parità in scuole, università e associazioni. È presidente di Bossy, una comunità nata nel 2014 allo scopo di fare divulgazione e proporre interventi in relazione a fenomeni quali stereotipi di genere, sessismo, femminismo e diritti LGBTQ+. Dal 2016 al 2019 ha tenuto su YouTube la videorubrica per ragazzi Parità in Pillole che ha dato spunto al libro. Nel 2018 ha pubblicato Creiamo cultura insieme. 10 cose da sapere prima di iniziare una discussione (Tlon).

Tra gli appuntamenti importanti che segnano il calendario delle nostre attività istituzionali c'è la Giornata Internazionale della Donna, un'occasione per creare spazi di condivisione e approfondimento intorno alle tematiche riguardanti la parità e i gender studies - afferma Daniele Salis presidente dell'Associazione Il Colombre. Quest'anno sono due gli appuntamenti organizzati dall'Associazione in collaborazione con la Libreria Dessì. Si comincia sabato 7 Marzo, alle ore 17:00, nello spazio Bambine e bambini della Libreria, in l.go Cavallotti 17, un laboratorio condotto da Carmela Esposito e Donatella Tocco. Le due insegnanti e attiviste costruiscono un percorso divertente e coinvolgente partendo dal libro: "Il trattore della nonna" di Anselmo Roveda e Paolo Domeniconi. Una narrazione che ribalta prospettive, abitudini e stereotipi. Perché gli stereotipi sono difficili da eliminare in quanto dispositivi sociali e culturali che influenzano la realtà e la semplificano, sono gabbie di pensiero pericolosissime se non si è allenati a stravolgerli e a metterli in discussione. In questo laboratorio le bambine e i bambini conosceranno donne (nonne!) che hanno dimestichezza con macchine e motori uomini (nonni!) che maneggiano uova, farine e bucato.