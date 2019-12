Nuoro: prosegue la mostra di Giuseppe Carta "Gli orti di Grazia"

L'architetto Alberto Bartalini, autore del percorso scenografico dell’esposizione, ha anche curato il catalogo della mostra, sarà fruibile tramite il portale on line SarIbs e disponibile nelle principali librerie della Sardegna, dove è presente un contributo di Vittorio Sgarbi dal titolo “Natura è artificio” dove sottolinea “le opere del tutto mimetiche di Carta si pongono come le più concettuali che si sarebbero potute immaginare, essendo allo stesso tempo non solo ciò che sono, ma anche il logos a monte del loro essere”.