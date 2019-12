Natale con la fascia tricolore per il sindaco sardista: il 2020 sarà l'anno delle scelte

Soltanto un anno fa era impensabile che Mario Conoci, 56 anni, laureato un giurisprudenza, agente di una compagnia di assicurazioni, sardista, potresse trascorrere il Natale 2019 con la fascia tricolore di sindaco di Alghero. Ma è successo: nel giugno scorso ha liquidato al primo turno l'uscente Mario Bruno candidato del centro sinistra. "Sto vivendo una esperienza gratificante - dice - il contatto quotidiano con i problemi e con i cittadini, per quanto impegnativo, è appagante. Si vorrebbe dare risposte positive a tutti ma non è così semplice e in ogni caso io ci sto provando".





Un primo bilancio dopo sei mesi di governo

"Parlare di bilancio è azzardato; abbiamo fatto ripartire la macchina amministrativa che era praticamente ferma, priva di stimoli. Lo abbiamo fatto restituendo dignità professionale al personale e fornendo loro le stesse motivazioni che sono le nostre; migliorare la funzionalità della città e offrire servizi efficienti. Le risposte che stanno arrivando sono molto confortanti e rappresentano per noi un chiaro punto di riferimento. Senza la macchina amministrativa che funziona noi non andremo da nessuna parte".





La macchina riparte, ma dove va?



"Il 2020 sarà l'anno delle scelte concrete e dovranno cominciare a vedersi i risultati. Gli annunci fine a se stessi sono finiti appartengono al passato. Scelte anche di tipo urbanistico partendo dal concetto che Alghero deve costruire il suo futuro attorno al turismo. Guardiamo a una città verde e moderna, che tiene in grande considerazione il settore delle energie rinnovabili e che vuole intensificare il proprio rapporto, anche a livello programmatico, con il Parco di Porto Conte. In cantiere abbiamo diverse cose, anche di alto livello, ne stiamo approfondendo le dinamiche e speriamo di concretizzarle a breve. A quel punto potremo anche essere più precisi e meno prudenti di quanto lo siamo adesso".





I quattromori sembrano un po irrequieti

Mario Conoci sorride in quanto sa bene che quella irrequietezza ha spesso avuto proprio lui come bersaglio. "L'rrequietezza, io la chiamerei vivacità, è nel dna del Partito Sardo d'Azione. A me quei quattromori per quanto irrequieti hanno ridato la voglia di fare politica. E' un partito vero, sanguigno, genuino anche nelle sue dialettiche interne. Sto notando con piacere che attorno alla nostra bandiera si stanno registrando grandi attenzioni, soprattutto da parte dei giovani, un recupero della credibilità politica che bisogna favorire, aiutare, spalancando le porte del partito a nuove energie. Il PSd'Az ha grandi potenzialità e bisogna lavorare perchè vengano espresse compiutamente".





Tornando con i piedi per terra: il golf?

"E' una delle scelte che faremo, ci sono ipotesi serie che stiamo valutando. Il problema resta quello della localizzazione e per questo occorre un confronto serio, basato su certezze. E' comunque altrettanto certo che questa scelta si muoverà su investimenti che verranno dai privati, ritengo che sia presto per il golf sociale. Noi dobbiamo attirare i grandi capitali, non consumare i nostri. E nella costruzione della "destinazione Alghero" è evidente che dovranno concorrere elementi con proiezioni internazionali certe".





Abbiamo un porto che sembra sempre di più un club di pensionati



"E' una delle questioni in agenda, ma non la sola e la più urgente. Ora dobbiamo muovere tutto il settore delle opere pubbliche e togliere la polvere dai progetti, a cominciare dalla circonvallazione".





E i nostri vecchietti in ostello?

"Ci stiamo pensando con soluzioni serie, non è un argomento che intendiamo trascurare, è al primo posto".





Non si sente un pò prigioniero di Forza Italia?

"Assolutamente no, lavoriamo insieme con molta determinazione".