Comprare Ethereum: come farlo al meglio

Comprare Ethereum può rappresentare un’alternativa all’acquisto di altre criptovalute come Bitcoin, Litecoin, Dash o Ripple, che vanno per la maggiore. Chi opta per questo investimento, però, deve farlo con cognizione di causa.





Si tratta infatti di un asset estremamente volatile, come tutti quelli di genere finanziario, sottoposto alle leggi del mercato, imprevedibili o quasi. Cerchiamo quindi di capire in questa recensione come investire su Ethereum con fondate speranze di guadagno.









Ethereum: cos’è?

Ethereum (ETH), in termini di credito, è la più seria alternativa al Bitcoin . Nato nel 2013, su impulso di Vitalik Buterin, si è subito fatto apprezzare per le caratteristiche tecnologiche. Sin dall’esordio è stato concepito come un metodo di pagamento più sicuro e meno costoso del Bitcoin, sulla carta.





Vitalik Buterin, del resto, ha creato il Bitcoin Magazine prima di dedicarsi alla sua piattaforma. Rispetto a BTC garantisce transazioni più rapide e meno costose di quelle che avvengono ad esempio su PayPal o nel sistema bancario tramite carta di credito. Un dato da considerare da parte di chi vuole comprare Ethereum.





In particolare, però, ETH è diventato sinonimo di smart contract, ovvero i contratti intelligenti che fanno da base alle piattaforme di finanza decentralizzata. Di cosa si tratta?





Come già ricordato smart contract tradotto nella nostra lingua vuol dire contratti intelligenti. In pratica si tratta di una versione sulla blockchain di quelli usati giornalmente e proprio questa caratteristica li rende sicuri. Come è noto, infatti, ogni dato immesso in rete con questa tecnologia è immodificabile. La sua convalida dipende inoltre da condizioni decise dalla controparte. Il sistema creato in tal modo fornisce quindi il massimo di garanzie alle controparti, anche di rispetto delle leggi. Proprio per questo comprare Ethereum conviene.





Come per ogni criptovaluta, comprare Ethereum presenta vantaggi e svantaggi da soppesare prima di investire cash per averlo in portafoglio. Tra i primi abbiamo già ricordato la maggiore velocità e convenienza rispetto a Bitcoin oppure ad un bonifico bancario. Sull’altro piatto della bilancia occorre invece ricordare il continuo lavoro di aggiornamento cui è sottoposto il sistema. Un lavoro tale però da sfociare in ritardi che possono avvantaggiare la folta concorrenza.









Come è possibile acquistare Ethereum?

Sono sempre di più coloro che si chiedono come comprare Ethereum (ETH) versando cash in cambio senza violare leggi. Questa domanda è del tutto logica considerata l’importanza crescente delle criptovalute, sia come forme di pagamento, che in qualità di asset da investimento.





In pratica è possibile acquistare e trarre profitto da Ether, questo il nome del token di riferimento, in due modi: comprandolo direttamente su un sito online di scambi crypto (exchange), oppure aprendo Contract for Difference (CFD) su piattaforme di trading online. Proseguiamo quindi la nostra breve recensione affrontando nel dettaglio i due metodi d’investimento









Comprare direttamente Ethereum

Chi intende comprare Ether può farlo aprendo un conto su una piattaforma tramite deposito di cash, oppure usando PayPal per un bonifico, presso uno degli exchange che includono criptovalute nelle proprie contrattazioni. Chi compra il token, però, deve anche avere una cassaforte in cui conservarlo fuori dalla portata degli estranei.





Per farlo deve munirsi di un wallet, un portafoglio elettronico, che sia compatibile. Si tratta di una modalità di investimento che presenta alcune problematiche di non poco conto. In particolare:





1- comprare Ethereum (ETH) fa guadagnare solo dall’incremento del prezzo. In pratica chi compra direttamente l’asset deve individuare il momento migliore per farlo. Solitamente, questo momento è quando si trova in fase di ripiegamento, con fondate speranze di ripresa. Ovvero quando il target price è posto più in alto della sua quotazione;

2- il deposito e la conservazione del denaro virtuale in un wallet, si tratti di Dash, Litecoin o altro, obbliga ad una condotta improntata alla massima prudenza per tenerlo al sicuro. Non farlo espone il proprio tesoro alle incursioni degli hacker.





E’ il momento giusto per comprare Ethereum?

Prima di comprare Ethereum (ETH) (o altra criptovaluta) presso un exchange tramite bonifico o investire nei CFD offerti da piattaforme come eToro o XTB, pagando le relative commissioni, conviene naturalmente porsi una domanda ben precisa: è il momento giusto per comprare Ethereum (ETH) e includerlo nel proprio portafoglio? La risposta deve essere considerata affermativa.





Nel corso degli ultimi mesi, infatti, il settore delle criptovalute ha dato vita ad una notevole flessione dei prezzi. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dash, Litecoin: si può dire che nessuna delle criptovalute più in vista si è salvata dalla caduta generalizzata del mercato.

Paradossalmente, però, in questo modo si è creato lo spazio giusto per poter guadagnare dall’acquisto di criptovaluta. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, gli analisti prevedono una forte ripresa del trend ascensionale, favorito da una serie di fattori.





Il primo di essi è da ravvisare in una ripresa dell’inflazione. Il surriscaldamento dei prezzi in atto, infatti, potrebbe spingere i grandi fondi, a optare per asset in grado di fornire sicurezza di tenuta. Le criptovalute, in particolare, sono caratterizzate dal loro essere un bene finito. La stragrande maggioranza di loro, infatti, ha un’offerta massima prefissata. Se nel caso di Ether non esiste questo tetto, è comunque prevedibile che anch’esso possa approfittare di un nuovo movimento ascensionale dei mercati. Comprare Ethereum sarebbe quindi consigliabile.





A questo primo fattore se ne va poi ad aggiungere un secondo molto importante, che spinge a comprare Ethereum (ETH) . La sua blockchain, infatti, è in vista di una modifica estremamente attesa. L’algoritmo di consenso su cui si basa la piattaforma, il Proof-of-Work, dovrebbe essere sostituito dal sempre più popolare Proof-of-Stake. Ciò comporterà un notevole alleggerimento delle commissioni di blocco e una maggior rapidità del sistema, rendendolo anche più sicuro.





L’importanza del passaggio della blockchain ETH al PoS, però, non si limita a quanto abbiamo detto. C’è anche un altro fattore tale da conferirgli ulteriore valore: le criptovalute che fanno staking sono sempre più popolari. Riescono infatti a limitare al minimo l’impatto sull’ambiente che caratterizza invece il PoW.





Nell’era del Fridays for Future la conversione ecofriendly di Ethereum potrebbe riversare sulla sua quotazione grandi vantaggi in termini di credito. Considerato che l’operazione in questione è attesa entro la fine dell’anno, si può comprendere perché gli analisti ostentino sicurezza su una grande crescita del prezzo a favore di chi compra Ethereum (ETH) su un sito di scambio, almeno sulla carta.