Alghero: rimozione di rifiuti "storici" - Si comincia dalle vie Toda e Barraccu

Area che, opportunamente bonificata e resa fruibile potrebbe offrire un migliore visuale. Iniziano ora le operazioni di caratterizzazione per un riscontro effettivo della composizione dei cumuli. “Dai risultati della caratterizzazione partirà poi la conseguente rimozione e lo smaltimento” precisa l'assessorato all'ambiente. Stesso discorso per un altro terreno di proprietà Comunale in via Barraccu, in cui le attività di caratterizzazione, al via al pari di quelle in via Toda, precederanno le operazioni di rimozione.

Operazioni di pulizia da cumuli di rifiuti abbandonati che ormai fanno parte impropriamente del paesaggio. Il Settore Ambiente avvia le procedure per la caratterizzazione delle colline artificiali, costituite presumibilmente da inerti, che da anni giacciono presso il prolungamento di Via Toda ( alle spalle del Commissariato di Polizia di Via Kennedy). Depositi incivili che deturpano la zona, in quel tratto con spettacolare vista su Capo Caccia.