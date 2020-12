Danni del maltempo: risorse per 20 Comuni

L'assessorato all'ambiente, con delega alla Protezione civile, ha presentato 2 provvedimenti in giunta regionale e ottenuto risorse peri per 1 milione 36mila 578 euro da destinare a venti Comuni. Le domande sono state esaminate dalla Protezione civile, che ha accertato l'ammissibilità delle spese sostenute dai Comuni, ha eseguito i sopralluoghi e la verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti.





I contributi assegnati ai venti Comuni: Bortigiadas 33.550 euro; Bulzi 45.238; Burcei 116.390; Castelsardo 154.685; Erula 6.099; Escolca 73.175; Fluminimaggiore 24.443; Fordongianus 25.785; Guamaggiore 10.212; Nulvi 2.440; Ossi 8.497; Ovodda 1.000; Perfugas 179.950; Romana 67.799; Samugheo 44.380; Santa Maria Coghinas 38.408; Sedini 39.396; Sinnai 43.687; Ulassai 117.035; Viddalba 4.401. Per gli eventi verificatisi nel 2018, 2019 e nel primo semestre del 2020 è stata decisa una proroga alla scadenza per le domande di contributo fino al 30 giugno 2021

“Da ottobre 2018 a gennaio 2020, in Sardegna si sono verificati eventi atmosferici eccezionali e di tipo calamitoso, come ingenti precipitazioni, smottamenti e frane, forte vento e mareggiate, che hanno costretto numerosi Comuni ad affrontare ingenti spese per eseguire opere ed interventi”.