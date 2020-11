Pulizie in corso o profumo di metri cubi? Curiosa deforestazione sulla costa di Ottiolu

Si tratta forse del preludio per nuove edificazioni? L’area è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e vincolo di conservazione integrale (art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989 e s.m.i.), anche ai sensi del vigente piano paesaggistico regionale (P.P.R.)."





L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha, quindi, inviato (20 novembre 2020) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni interventi al Ministero per i beni e attività culturali, alla Direzione generale per la pianificazione territoriale e la vigilanza edilizia della Regione autonoma della Sardegna, alla Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari, ai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale e, per gli opportuni accertamenti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro. "Il problema della vigilanza e del controllo del territorio - conclude GriG - appare sempre più pressante."

Recentemente è stata tagliata buona parte della vegetazione mediterranea di Cala dei Francesi – Punta Li Tulchi, presso la frazione di Porto Ottiolu, in Comune di Budoni nel sassarese. A due passi dal mare, la macchia mediterranea in parte è stata anche bruciata. La segnalazione giunge da una nota della associazione Gruppo di Intervento Giuridico firmata da Stefano Deliperi che aggiunge: "Se ne ignorano i motivi, così come la sussistenza di eventuali autorizzazioni.