Asinara: utilizzare il patrimonio immobiliare - Interrogazione dei Progressisti

Sono stati, invece, totalmente disattesi gli obiettivi di valorizzazione sostenibile del patrimonio immobiliare esistente e delle infrastrutture pubbliche legate alla viabilità e all’accesso all’isola, il cui mantenimento è sempre stato curato dall'Ente Parco in maniera autonoma, nonostante non si tratti di una sua competenza. Il gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale presenta una mozione sul Parco Nazionale dell'Asinara, con l'obiettivo di garantire lo sviluppo socio-economico di Porto Torres e dell'intera area del Golfo.





“Il Parco rappresenta un importante fattore di sviluppo per l'intero nord Sardegna”, dichiara Gianfranco Satta, primo firmatario della mozione: “Al fine di mettere a sistema le attività, valorizzare gli immobili presenti sull'Asinara e potenziare il sistema infrastrutturale di collegamento dell'isola occorre agire contemporaneamente su diversi fronti. In primo luogo occorre nominare i componenti del Consiglio Direttivo, senza cui non sarà mai possibile raggiungere gli obiettivi di sviluppo indicati nel Piano del Parco.





Proponiamo di prevedere un distaccamento degli uffici della Conservatoria delle Coste presso l'Ente Parco, al fine di incentivare una fattiva collaborazione volta a ridurre i tempi necessari all'attuazione di un piano di riconversione immobiliare e quindi socio – economica dell'Asinara e del Golfo.





Occorre, poi, valorizzare il potenziale ambientale, turistico e agricolo dell'isola attraverso un protocollo d'intesa che coinvolga tutti i soggetti coinvolti (Regione, Parco Nazionale dell'Asinara, Provincia di Sassari e Comune di Porto Torres) e premere perché parte delle risorse del Recovery Fund siano destinate al recupero del patrimonio immobiliare dell'Asinara, oltre che per migliorare le funzionalità e le potenzialità delle infrastrutture dell'isola”.

Il Parco Nazionale dell'Asinara e l'Area Marina Protetta dell'Asinara sono stati istituiti nel 2002. A oggi, grazie ai cospicui finanziamenti europei e del Ministero dell'Ambiente, sono stati raggiunti molti degli obiettivi legati alla salvaguardia e alla valorizzazione naturalistico-ambientale, anche attraverso la promozione di attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale.