Sorso: stazioni di ricarica per auto elettriche - Svolta Green per il Mobility Week

L’accesso al sistema di ricarica sarà, in questa prima fase gratuito: con questa azione l’Amministrazione vuole incentivare sia l’uso di mezzi di trasporto ecosostenibili che la conoscenza del territorio. Accanto alle 3 colonnine presenti in città sono state inoltre installate le ciclofficine self service: strutture adibite alle piccole manutenzioni dotate di pompa per il gonfiaggio gomme e altri strumenti utili agli utilizzatori della bicicletta per gli spostamenti, lo sport ed il tempo libero.





Tra le azioni previste di divulgazione previste durante la Settimana Europea della Mobilità non mancheranno le esposizioni di veicoli elettrici e le dimostrazioni pratiche che avverranno venerdì 18: la mattina, il mercato al centro di Sorso ospiterà lo stand dedicato alle e-bike, la sera a partire dalle 18 nel piazzale della Marina di Sorso con le auto elettriche e ancora le e-bike, con dimostrazione pratica dell’uso della ciclofficina e prova dei veicoli elettrici.





Spazio anche alla modalità di trasporto più sostenibile in assoluto: la camminata. Martedì 22 verranno infatti presentati i progressi del progetto del Cammino di Santu Jacu a Sorso, che ha visto negli ultimi mesi la stipula di un protocollo di intesa con l’Associazione Amici del Cammino di Santu Jacu e la definizione del tracciato che – sottolinea l’Assessore alle Attività Produttive e Turismo, Marco Greco - consente a pellegrini ed appassionati di conoscere il nostro territorio attraverso un percorso naturalistico e suggestivo fruibile anche fuori stagione, secondo un nuovo concetto di turismo lento, sostenibile, diffuso.





Una valorizzazione importante per un territorio che attraverso il benessere, la natura e l’enogastronomia può far riscoprire i suoi attrattori culturali e ambientali con un rinnovato senso del bene comune anche per i suoi cittadini” Infine, nel corso della settimana verrà divulgata sui social e sul web la campagna di sensibilizzazione che focalizzerà la sua attenzione su diverse tematiche come il car pooling, il trasporto pubblico e gli altri sistemi per scegliere di contribuire in prima persona alla qualità dell’aria con uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente e della salute.

“Emissioni zero, mobilità per tutti” è il tema dell’edizione 2020, il quale – sottolinea il Consigliere con delega all’ambiente Federico Basciu - riflette l’ambizioso obiettivo dell’amministrazione che sta portando avanti numerose iniziative per incentivare l’uso alternativo all’automobile promuovendo la mobilità sostenibile anche con le iniziative che verranno presentate ai cittadini questa settimana.”Una svolta green quella del Comune di Sorso che durante la Mobility Week inaugurerà due opere pubbliche di recente installazione: le stazioni di ricarica per veicoli elettrici e le ciclofficine self service. Le stazioni di ricarica sono colonnine elettriche nelle quali i proprietari di automobili, scooter, biciclette elettriche ma anche di carrozzine per disabili potranno sostare per ricaricare il proprio veicolo. Le innovative colonnine già installate sono situate in 4 punti della città: nel Piazzale della Marina di Sorso, nel Parco di Via Europa, nella piazza della Chiesa di Santa Monica (di prossima attivazione) e una nel cortile degli uffici comunali in Loc. Trunconi.