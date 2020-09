La Maddalena: per la lavanderia industriale accesso agli atti di GriG

Coinvolti i Ministeri dell’ambiente e per i beni e attività culturali, la Provincia di Sassari, l’A.R.P.A.S., il Comune di La Maddalena, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, i Carabinieri del N.O.E. di Sassari, informata per opportuna conoscenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari. "Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica - conclude la nota - un rapido accertamento della legittimità o meno dell’attività in corso, e soprattutto, il recupero di buone condizioni di vivibilità per l’area interessata."

"Da anni lavora a pieno ritmo una lavanderia industriale in pieno centro urbano (Via Terraluigiana) a La Maddalena ."Lo sostiene una nota del Gruppo di intervento giuridico a firma di Stefano Deliperi che aggiunge: "Le persone che abitano in zona segnalano esasperate fumi, rumori e quanto ne rende la vicinanza intollerabile." L’associazione ecologista ha, quindi, inoltrato (1 settembre 2020) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione provvedimenti in merito alla sussistenza o meno delle necessarie autorizzazioni amministrative urbanistico-edilizie, ambientali, per scarichi ed emissioni.