Una villa in zona tutelata, a Tuerredda (Teulada)

L’area è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e con vincolo di conservazione integrale nella fascia dei metri 300 dalla battigia marina (legge regionale n. 45/1989 e s.m.i.), disciplina recepita nel piano paesaggistico regionale (P.P.R., 1° stralcio costiero). Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica che si possa fare rapidamente chiarezza sulla sussistenza o meno delle necessarie autorizzazioni amministrative necessarie per una struttura edilizia in area tutelata.



p. Gruppo d’Intervento Giuridico onlus Stefano Deliperi

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato (3 agosto 2020) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti riguardo un cantiere edilizio per la realizzazione di una residenza privata sul litorale di Tuerredda, in Comune di Teulada (SU). Coinvolti il Ministero per i beni e attività culturali e il turismo, la Regione autonoma della Sardegna, il Comune di Teulada, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, i Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, informata per opportuna conoscenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.