Sassari: torna l’ appuntamento con EnerLoc - Transizione energetica e fondi europei

In questa edizione 2021, la quindicesima, che si terrà giovedì 23 settembre, come di consueto ospite della Camera di commercio di Sassari, il focus sarà su “La transizione energetica e le opportunità del PNRR - Superbonus, mobilità sostenibile e comunità energetiche”, con il coordinamento scientifico del professor Romano Giglioli, Ordinario di Sistemi Elettrici dell’Università di Pisa.





Come si evolvono il mercato e la domanda dei cittadini e imprese in tema di mobilità sostenibile, edilizia e infrastrutture efficienti ed energia pulita alla luce del PNRR/Recovery fund e delle norme attuative. Quali le risposte concrete per chi intenda costituire le nuove Comunità Energetiche Rinnovabili - CER. Quali soluzioni per favorire la mobilità sostenibile anche nel complesso quadro della pandemia. Questo e altro nella XV edizione di EnerLoc. che si svolge in concomitanza con la partenza del Recovery fund italiano che prevede progetti specifici in materia.

A parlarne, confrontarsi e illustrare lo stato dell’ arte saranno i maggiori esperti nazionali insieme con i rappresentanti istituzionali della Regione Sardegna e i protagonisti di progetti ed esperienze virtuosi. "La transizione energetica rappresenta una opportunità imprescindibile per il nostro territorio - sottolinea l’assessore all’Industria della Regione Sardegna Anita Pili -. È questo il momento in cui una visione concreta e al contempo coraggiosa, può costruire gli elementi affinché non soltanto si affronti il momento di ‘passaggio’ ma si consolidino le basi per un vero sviluppo basato sull’innovazione sostenibile dei nostri processi industriali e del nostro modo di produzione e di consumo dell’energia. All’apice della nostra strategia rimane l’ interesse del nostro territorio, delle nostre imprese e soprattutto delle nostre comunità."





“Tutti i temi che si legano allo sviluppo territoriale e che transitano necessariamente sui percorsi relativi alla salvaguardia ambientale, non possono che essere una priorità – aggiunge il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti - che il nostro ente segue operativamente da anni. E momenti di analisi e confronto come quelli proposti da Ener.Loc rivestono particolare rilevanza per l’individuazione di buone pratiche, scenari e strategie da trasferire in ambito locale”.

La partecipazione è libera, previa iscrizione al link https://www.promopa.it/evento/enerloc-2021-xv-edizione-strumenti-e-soluzioni-per-lo-sviluppo-sostenibile-nel-quadro-della-transizione-energetica-e-delleconomia-circolare/

Il convegno si svolgerà in presenza (per i possessori di Green Pass) nel rispetto delle norme di prevenzione Covid-19. Nel caso fossero emanate misure più restrittive rispetto a quelle attuali, verrà comunicata tempestivamente agli iscritti la modalità di partecipazione alternativa.

Sono stati richiesti i crediti formativi agli ordini professionali

PROGRAMMA

SESSIONE MATTUTINA:

9.00 Registrazione partecipanti

9.30 Saluti:

Stefano Visconti, Presidente Camera di Commercio di Sassari, Valerio Scanu, Presidente Consorzio Industriale della Provincia di Sassari e Autorità

Anita Pili, Assessore all’Industria della Regione Autonoma Sardegna

Introduce e modera – Romano Giglioli, Ordinario Sistemi Elettrici, Università di Pisa

La transizione energetica nel PNRR, la prossima generazione di tecnologie, il futuro dell’idrogeno - Gian Piero Celata, Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Energia

RELAZIONI:

Le comunità energetiche: opportunità e prime esperienze realizzate - Marco Bailo | Sergio Olivero, Sindaco di Magliano Alpi | Energy Center del Politecnico di Torino e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico CER Magliano Alpi; Marco Bussone, Presidente UNCEM; Gabriella De Maio, Professoressa di Diritto dell’Energia Università Federico II Napoli – Coordinatrice Italian Forum of Energy Communities.

La rigenerazione urbana e le prospettive della mobilità a basso impatto ambientale - Marco D’Aloisi, Direttore Muoversi trimestrale di UNEM; Angelo Mautone, Direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale – MIMS; Daniele Mirani, Responsabile mobilità sostenibile Simurg

13.00 Discussione e chiusura della sessione mattutina

14.30 SESSIONE POMERIDIANA:

Apertura dei Lavori – Mario Bruno, Componente del Consiglio Camerale, Camera di Commercio di Sassari

SUPERBONUS: NORME ATTUATIVE E CRITICITÀ OPERATIVE SULLE NUOVE DETRAZIONI FISCALI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Superbonus ed edilizia sostenibile

Coordina ed interviene: Teresa Cervino, Docente Università di Pisa

Superbonus: ambiti di applicazione, approfondimenti tecnici, interventi, soluzioni possibili, casi reali

Elena Allegrini, Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica (DDUEE) Divisione Sistemi, Progetti e Servizi per l’efficienza energetica (SPS) Laboratorio Supporto per le Attività Programmatiche (SAP) ENEA Roma

17.30 Chiusura della sessione pomeridiana