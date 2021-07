Alghero: Comune e Università a fianco della Nobento

“Un percorso che grazie alla collaborazione con l’Università di Sassari può far compiere passi avanti importanti sul fronte della crescita e della competitività. Il Magnifico Rettore Prof. Gavino Mariotti sta attuando quel senso di vicinanza alla comunità con cui ha improntato la sinergia con la città di Alghero”, commenta il Sindaco Mario Conoci. Il nuovo corso dei rapporti con l’Università è uno degli elementi che l’Amministrazione comunale sta mettendo a frutto “per definire – aggiunge - strategie di sviluppo con un orizzonte che deve toccare il turismo, i trasporti, i temi della sostenibilità ambientale, la programmazione”. L’azienda italiana nel settore della produzione di serramenti ad elevata prestazione, specializzata sull’innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e manageriale, si è caratterizzata per il forte radicamento territoriale, svolgendo un ruolo importante rapportandosi costantemente con l’Amministrazione su tematiche riguardanti il tessuto sociale e culturale della città.

La formazione come impulso per la competitività delle aziende è un’ azione che vede l’Università di Sassari in campo per crescita del territorio con progetti di sviluppo ambiziosi finalizzati al sostegno delle competenze locali. Il Sindaco di Alghero Mario Conoci su questo tema si è fatto promotore dell’incontro tra il Rettore dell’Università di Sassari, Prof. Gavino Mariotti, e Andrea Alessandrini, amministratore delegato della Nobento Spa. L’azienda di San Marco che attualmente ha oltre 200 dipendenti ha intrapreso un percorso di crescita che mira ad arrivare a 500 posti di lavoro con un piano quinquennale. Ricerca e sviluppo, economia, design, progettazione, ingegneria gestionale, sono gli ambiti nei quali l’Università affiancherà l’azienda leader nel serramenti per la formazione delle competenze indispensabili al suo sviluppo. Nobento continua il percorso di integrazione territoriale, già concretizzato con Nobento Lab, i tirocini aziendali in collaborazione con gli istituti scolastici della città.