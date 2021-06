Cinquestelle Oristano: quarto aeroporto in Sardegna

“La nostra attenzione sull’infrastruttura mira sia a fornire un servizio migliore ai cittadini dell’Oristanese sia a sviluppare un indotto di cui beneficerà tutto il territorio. Il confronto sul campo ha portato alla consapevolezza della necessità dell’interessamento della politica regionale a questa importante realtà trascurata da troppo tempo”. “Siamo certi che la valorizzazione di Fenosu – concludono i portavoce - sarà un punto centrale nel dibattito politico futuro, ed è giusto che pubblico e privato abbiano un confronto costante per riuscire a mettere in campo le idee migliori. Il faro che deve guidarci in questo cammino è uno solo, ovvero la massimizzazione del potenziale dell’aeroporto e dell’indotto che ne deriverà”.

“Lo scalo di Fenosu rappresenta un'occasione unica di crescita per la Provincia di Oristano e non può prescindere da un piano di sviluppo che miri alla massimizzazione delle sue potenzialità. Durante la visita di oggi abbiamo avuto modo di confrontarci con i vertici della società che attualmente gestisce l’aeroporto e discutere delle prospettive di rilancio in un’ottica futura”. Questo il commento dei portavoce del m5s Alessandro Solinas, Lucia Scanu e Luciano Cadeddu che sono stati in visita all’aeroporto di Oristano Fenosu e hanno incontrato i dirigenti della nuova società di gestione. Una visita informale nella quale i pentastellati hanno avuto modo di osservare da vicino le potenzialità dell’aeroporto, coglierne gli aspetti storici anche con una visione allargata rispetto agli altri scali della Sardegna.