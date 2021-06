Indagine della nuova filiale Bookiply di Cagliari: un'altra estate da record negli affitti di case vacanze locali

Ad esempio, appena in tempo per l’inizio della stagione turistica, è stato revocato l'obbligo di quarantena anche per gli ospiti tedeschi; i viaggiatori, entusiasti, hanno subito approfittato della nuova opportunità. La Sardegna è stata cercata oltre 1 Milione di volte sui portali del gruppo Holidu nel corso del 2021, di cui 440 000+ ricerche nel solo mese di Maggio 2021 (+50% rispetto ad Aprile).Considerando le destinazioni presenti in tutta la regione, le destinazioni del Nord della Sardegna sono mediamente più ricercate di quelle del Sud della Sardegna, totalizzando rispettivamente il 47% e il 39% delle ricerche. Nel Nord della Sardegna, le destinazioni più ricercate si trovano in provincia di Olbia e Sassari; nel Sud della Sardegna, invece, si concentrano nella provincia di Cagliari Nella Top 5 delle cittadine più ricercate per prenotare case vacanza troviamo San Teodoro in prima posizione, seguito da Villasimius, Alghero, Costa Rei e Domus De Maria La Sardegna è la meta estiva scelta principalmente dai visitatori italiani ma non manca l’interesse da parte dei viaggiatori provenienti dall’estero: secondo i dati riferiti al 2021, l’incremento più intenso di interesse nella destinazione Sardegna è stato riscontrato presso i visitatori tedeschi, in particolare durante il mese di Maggio, mese in cui sono state annunciate le misure previste per l’estate e la conseguente diminuzione delle restrizioni ai viaggi. Secondo i dati di Bookiply, dopo Italia e Germania seguono la Francia e i Paesi Bassi quali mercati che hanno registrato il maggior interesse sia in fase di ricerca che di prenotazione di case vacanze in Sardegna. Le tipologie di alloggi preferite dai visitatori. Nel 2021, i viaggiatori interessati alla Sardegna quale meta per le vacanze confermano l'interesse nella prenotazione di alcune tipologie specifiche di alloggio: al primo posto troviamo le “casa vacanza”, seguite dalle “ville”; al terzo posto, gli “appartamenti”, che perdono la seconda posizione in classifica riscontrata nel 2020. Piscina e Parcheggio tra i comfort di maggior tendenza. In termini di servizi, gli utenti ricercano principalmente soluzioni di pernottamento che prediligono l’indipendenza: la piscina si conferma come il comfort più ricercato; seguono gli alloggi che offrono la possibilità di portare con sé il proprio animale domestico e quelli dotati di aria condizionata, ormai considerato un must soprattutto in estate.





Inoltre, "Sin dall’inizio della pandemia, abbiamo notato un forte aumento delle ricerche per alloggi che offrono anche il parcheggio, soprattutto per le destinazioni accessibili viaggiando in auto" aggiunge Luca Vivona. Rispetto al 2019, gli alloggi per le vacanze dotati di parcheggio sono stati cercati il 40% in più; in Sardegna, i dati del gruppo Holidu confermano un aumento del 108% delle ricerche per alloggi dotati di posto auto nel corso del mese di Maggio 2021 rispetto allo stesso periodo nel 2019. Prenotazioni last minute e maggiore disponibilità all’acquisto. Dallo scoppio della pandemia, il numero di prenotazioni last minute è aumentato notevolmente. L'estate scorsa sono state registrate numerose prenotazioni last-second, avvenute cioè qualche giorno prima del viaggio vero e proprio. "Nel 2020, anche in Sardegna le prenotazioni per le vacanze estive sono state principalmente all’ultimo minuto, con oltre l’80% delle prenotazioni avvenute durante la stagione estiva a ridosso della partenza", spiega Luca Vivona di Bookiply. A livello europeo, le vacanze a luglio 2020 sono state prenotate in media con 38 giorni di anticipo rispetto ai 59 giorni dell'anno precedente. Questa tendenza sembra continuare nel 2021: il 53% delle prenotazioni per un alloggio in Sardegna per l’estate è stato registrato tra il mese di Maggio e la prima settimana di Giugno. Inoltre, da notare la maggiore capacità di spesa: la spesa media per l'alloggio è aumentata del 14,7% nel 2021 rispetto al 2020. Bookiply è un fornitore di software e servizi per gli affittuari di case vacanze. Fondata a Monaco di Baviera nel 2016, l'azienda serve già migliaia di proprietari di case vacanze in tutta Europa; in Sardegna la filiale di Cagliari di Bookiply segue già oltre 450 clienti, per un totale di oltre 850 proprietà già ad oggi. Con la nuova filiale di Cagliari, il team di Bookiply supporta specificamente gli affittuari di case vacanze in Sardegna. Le case e gli appartamenti per le vacanze sono automaticamente inseriti e gestiti centralmente su tutti i principali portali di prenotazione online quali Airbnb, Booking e Holidu. Inoltre, Bookiply offre gratuitamente il servizio di photo-shooting professionale per gli alloggi; le ricerche condotte da parte dell'azienda hanno dimostrato che la presenza di foto di qualità aumenta il numero delle prenotazioni fino al 500%. Il servizio clienti di Bookiply supporta gli affittuari nelle comunicazioni con gli ospiti per quanto riguarda le prenotazioni, le riprenotazioni e le cancellazioni; soprattutto in tempo di pandemia, la comunicazione con gli ospiti è un impegno di tempo significativo per i proprietari. Bookiply è già presente in Italia con gli uffici locali di Bolzano e Milano. Come Bookiply vogliamo raccogliere la sfida e aiutare la ripresa del settore con la giusta combinazione di digitalizzazione, competenza e consulenza personalizzata. " Il team di esperti di Bookiply a Cagliari è a disposizione per aggiornare e consigliare regolarmente i proprietari di case vacanza interessati sulle ultime tendenze del settore, la gestione dei prezzi e dati di mercato per guidarli verso la ripresa.

Intanto si registra un forte aumento della domanda: la Sardegna si conferma tra le destinazione italiane più richieste, con oltre 1 Milione di ricerche nel 2021, con un aumento del 50% delle ricerche riscontrato a Maggio rispetto ad Aprile; Ospiti internazionali in Sardegna: grande interesse anche da parte degli ospiti stranieri, con i viaggiatori tedeschi in testa ;Cambiamento nel comportamento di prenotazione e nuove tendenze di viaggio: confermato il trend verso le prenotazioni last minute e la preferenza verso strutture dotate di piscina e parcheggio;Nuovo punto di incontro per gli affittuari di case vacanze nella regione: il gruppo Holidu, specializzato in affitti turistici, continua a investire in Italia con la nuova filiale di Bookiply a Cagliari Con il calo dei contagi e la distensione delle restrizioni in tutto il mondo, torna il desiderio di viaggiare con un’intensità senza pari. Già nelle scorse settimane si è notato l’aumento del desiderio di vacanze dei viaggiatori europei, periodo durante il quale il 40% delle case e degli appartamenti per le vacanze in Sardegna risultava prenotato. Secondo i risultati della recente indagine condotta dal nuovo ufficio di Cagliari di Bookiply ( www.bookiply.it ), fornitore di software e servizi per le società di affitto di case vacanza e filiale del motore di ricerca internazionale di case vacanza Holidu ( www.holidu.it ), la domanda di affitti turistici per le vacanze nell'estate 2021 risulta già ora in aumento; l’indagine presenta anche i cambiamenti nel comportamento in fase di ricerca e prenotazione dei viaggi. "Maggio è stato il mese della ripresa per il settore del turismo, non soltanto per i viaggi domestici", riferisce Luca Vivona, Area Lead e responsabile dell'ufficio di Bookiply di Cagliari. Sempre più regioni italiane hanno allentato le restrizioni e consentito la ripresa degli spostamenti a scopo turistico, favorendo i viaggi sia a livello domestico sia a livello internazionale.