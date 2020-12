I rapporti fra shipping e finanza - I due fronti nel librop "Mare al traverso"

Convergenze parallele di una storia professionale vissuta per lungo tempo su tematiche affini ma da punti di vista differenti, di un percorso su rette parallele, la cui convergenza è determinata dalla stima reciproca e da un’amicizia consolidata nel tempo. Da questo nasce “Mare al traverso” una navigazione fra i mari tempestosi dei rapporti fra shipping e finanza, fra registri e fiscalità, alla ricerca di risposte e indicazioni che forse solo le esperienze passate sono in grado di fornire.





“Mare al Traverso” verrà presentato in diretta streaming domani mattina, mercoledì 2 dicembre, alle 11,15, in una versione sfogliabile sul web, in attesa che l’emergenza sanitaria renda possibile una sua stampa e una sua diffusione a quanti saranno interessati ad averne una copia.





La presentazione sarà caratterizzata anche da un breve confronto fra quattro super esperti del settore, Gian Enzo Duci, Presidente di Federagenti e vice Presidente di Conftrasporto, Mario Mattioli, Presidente di Confitarma, Stefano Messina, Presidente di Assarmatori e Fabrizio Vettosi, Managing Director di VSL Club. Per assistere alla presentazione e al dibattito cliccare sul seguente link collegandosi alla pagina facebook @MareTraverso https://www.facebook.com/MareTraverso

Convergenze parallele. Una frase che è rimasta il simbolo della Prima Repubblica e di una politica in grado anche di far convergere rette parallele. Di certo questa convergenze è all’origine del breve libro “Mare al traverso” che verrà presentato in anteprima domani mattina in rete, e che è frutto delle convergenze parallele fra Nicola Coccia, storico Presidente della Confederazione armatori e Bruno Dardani inviato e responsabile per oltre vent’anni della pagina marittima de IlSole24Ore.