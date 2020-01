Fondazione Sardegna: un progetto per favorire il credito nel bacino del Mediterraneo

Obiettivo dell’intervento è la creazione di un programma comune transnazionale come sistema alternativo di accesso al credito ispirato ai principi della finanza etica e solidale, che coinvolga istituzioni pubbliche e private: un sistema di finanziamento oggettivo, semplice e di impatto che consenta anche a soggetti tradizionalmente riconosciuti come non bancabili la possibilità di accedere a forme di microfinanza per l’avvio e lo sviluppo di azioni imprenditoriali in settori come digitale, turismo sostenibile, agrifood, ecodesign e artigianato.