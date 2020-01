Sassari: FootureLab ottiene accordi commerciali in Cina

«Lavoriamo con i professionisti del settore operando attraverso innovativi strumenti per valutazione e monitoraggio della crescita del giocatore e della squadra. Crescita che, conseguentemente, si riflette anche sullo sviluppo dell'azienda sportiva – afferma il team FootureLab -. La nostra idea rappresenta la fusione fra tecnologia moderna e capacità analitiche del calcio: elaboriamo i dati sportivi a nostra disposizione, trasformandoli nel prodotto giusto utile al monitorare e valutare le prestazioni dei giocatori, quelli militanti nelle leghe giovanili e quelli militanti nelle leghe principali. Innovare è possibile, anche nel calcio: siamo alla costante ricerca della soluzione migliore possibile».

È questa una ulteriore testimonianza del fatto che in Sardegna si può fare impresa e si può innovare, che l'innovazione made in Sassari non ha confini ed è efficace proposta d'esportazione capace di catalizzare attenzione e interesse anche in Cina. Arriva così un primo importante successo per il giovane team sardo, a dimostrazione che con impegno, competenza e sana ambizione si può davvero volare lontano. Al di là del mare, e oltre ancora. FootureLab è società composta da professionisti del calcio - tecnici altamente qualificati, operatori di mercato e ingegneri IT - operante nel settore sportsdata, raccolta, analisi e utilizzo di dati, video e statistiche per l'ottimizzazione e sviluppo delle attività di club, giocatori, operatori e media.