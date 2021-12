Ad Alghero pesanti responsabilità sulla devastazione delle strade: le imprese appaltatrici per conto di Stato e Regione

Legittimo chiedersi chi avrebbe dovuto controllare il ripristino delle sedi stradali. Ora Alghero si appresta a vivere una stagione a dir poco complicata viso che per rimettere in sesto questo disastro occorrono risorse finanziarie non presenti nel bilancio comunale. Stato e Regione hanno appaltato le opere, Stato e Regione intervengano con misure finanziarie eccezionali a una situazione di emergenza che loro hanno creato. Se l'attuale amministrazione non troverà il tempo, tra un rimpasto e l'altro, di affrontare questo problema, c'è già la certezza che la città affronterà la prossima stagione estiva in una condizione vergognosa per quanto riguarda l'efficienza della viabilità urbana. Con pesanti ripercussioni negative sul piano dell'immagine ma anche della credibilità dei propri amministratori.





Si ha il timore che a Palazzo non si attribuisca a questo problema la rilevante priorità che contiene, distratti dai giochetti delle poltrone e imprigionati dall'esercizio di una politica di basso livello, i rappresentanti del popolo che hanno oggi responsabilità di governo si trastullano ormai da 2 anni e mezzo in penose verifiche politiche, cambi di casacca, feroci contrapposizioni interne perfino i partiti che a mala pena sono riusciti a eleggere un consigliere comunale. Un clima che sta ponendo in evidenza il fallimento di una alleanza politica, quella del centro destra, che ha vinto le elezioni nel giugno del 2019. Tornando ai problemi decisamente più seri e che interessano la collettività algherese, va ricordato che il piano di emergenza per il rifacimento del manto stradale di tutta la città deve essere pronto, risorse finanziarie comprese, in tempi brevissimi, per diventare operativo quanto cesserà la stagione delle piogge e si potranno così eseguire gli interventi prima della stagione estiva. Ogni giorno di ritardo determinerà pesanti ripercussioni negative.

E' del tutto evidente che la disastrosa situazione nella quale si trova la rete viaria urbana è la diretta conseguenza dei pessimi lavori di ripristino della sede stradale adottati dalle imprese che hanno eseguito gli scavi in città. Al massiccio sventramento al quale sono state sottoposte le strade di Alghero non ha fatto seguito la messa in opera di interventi adeguati per il ritorno alla normale funzionalità delle strade da parte delle imprese appaltatrici nei cui capitolati di appalto è previsto in maniera specifica il ripristino dello stato dei luoghi. Asfaltature male eseguite, rattoppi volanti di spessore minimo per risparmiare materiale, esecuzioni sommarie e non proprio a regola d'arte. E' stato così sufficiente qualche abbondante acquazzone per fare saltare tutto per aria, creare nuove buche, avvallamenti, e trasformare tutta le rete stradale della viabilità urbana in un immenso colabrodo.