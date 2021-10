Partita la corsa per i punti di ricarica delle auto elettriche

Bureau Veritas Italia ha deciso di raccogliere il guanto di sfida di questo mercato in forte espansione ponendosi in prima linea per lo sviluppo di un’azione di supporto tecnico per la realizzazione, la manutenzione e il controllo di questi punti di ricarica che sono a ricarica lenta (con potenza installata pari o inferiore a 7 kW), il 77% a ricarica accelerata o veloce in AC (tra 7,5 kW e 43 kW), mentre un 5% è veloce in DC (da 44 kW in su). Bureau Veritas è in grado di seguire ogni aspetto: dalle fasi di progettazione e permitting, a quelle di costruzione, passando per i momenti di testing e di continuità operativa. Senza dimenticare il lavoro di verifica, ispezione e monitoraggio per un impianto sicuro e garantito in ogni suo aspetto.





La diffusione dell’infrastruttura di ricarica ha la forza di assecondare, e talvolta anticipare, la diffusione dei veicoli elettrici e non è casuale che il recente PNRR, ovvero il Piano di sviluppo finanziato dall’Europa per superare la crisi pandemica e modernizzare le società, preveda investimenti per 750 milioni di euro proprio sulle infrastrutture di ricarica. Ciò in vista di un rafforzamento dei punti pubblici di ricarica rapida e una loro distribuzione geografica più omogenea.