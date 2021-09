Orosei: si celebra la Festa Nazionale del Socio - I pensionati di Confartigianato

Per ANAP Nazionale saranno presenti il Presidente Nazionale, Guido Celaschi e dal Segretario Nazionale Fabio Menicacci, per la Sardegna la Presidente Regionale ANAP Paola Montis e la Presidente Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, mentre il territorio sarà rappresentato dal Presidente di Confartigianato Nuoro Ogliastra, Giuseppe Pireddu e dal Segretario Pietro Mazzette. L’evento di Orosei servirà anche per far conoscere a un pubblico vasto come quello dei pensionati, le zone del nuorese non sufficientemente conosciute e, soprattutto, per far apprezzare la cultura, i prodotti artigianali e l’enogastronomia. L'Anap, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, opera in Italia da più di trent'anni, grazie ai suoi Gruppi regionali e provinciali, con l'obiettivo di garantire tutela, rappresentanza, difesa ed informazione agli anziani e ai pensionati. Oltre alla tradizionale attività di rappresentanza sindacale, l'Anap si propone di favorire l'elevazione dello qualità di vita dei propri soci attraverso iniziative mirate alla socializzazione ed alla valorizzazione del ruolo svolto da Ciascuno nell'ambito del contesto sociale in cui è inserito.





L'Associazione è inoltre impegnata nel dare impulso al pensionamento ed all'invecchiamento attivo, attraverso la gestione di servizi qualificati, l'avvio di collaborazioni e convenzioni siglate nell'interesse della categoria e la promozione del volontariato degli anziani, sia in campo sociale che associativo. Sul piano politico sindacale, porta avanti sia in ambito nazionale che a livello territoriale, rivendicazioni mirate a sostenere il potere d'acquisto dei pensionati, a facilitare l'accesso al lavoro degli anziani anche attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali e contributive, ad equiparare la normativa che regola gli assegni familiari tra pensionati autonomi e dipendenti, nonché a finanziare in maniera adeguata il Fondo per la non autosufficienza.

In più di 1.000 sono arrivati in Sardegna, a Orosei, da tutta Italia, per ritrovarsi e godere dell’ultimo scorcio di estate. Sono i pensionati di Confartigianato che da giovedì scorso partecipano alla “Festa Nazionale del Socio”, organizzata e promossa dall’ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati della Confartigianato, che a livello nazionale associa più di 300mila persone. “Siamo onorati e orgogliosi di ospitare questa manifestazione per la sesta volta in 15 anni – commenta la Presidente Regionale dell’ANAP Sardegna, Paola Montis – segno che il territorio, le strutture e l’ospitalità sarda sono difficili da dimenticare”. Fino al 26 settembre, il Club Hotel Marina Beach Golfo di Orosei, sarà teatro di relax, escursioni, cultura ma anche di attività, incontri e dibattiti. “Abbiamo in programma anche una giornata dedicata alla prevenzione delle truffe contro gli anziani – sottolinea la Presidente – visto che la problematica della sicurezza è all’ordine del giorno e visto che troppe volte le fasce deboli della popolazione si trovano da sole e in balia dei malfattori”.