Attualità Olmedo: al via il 1° Concorso fotografico

Olmedo ha avuto luogo il primo concorso fotografico Photolmedo organizzato dall'associazione culturale 'Storia Vagante' per le categorie 'fotografi amatori di Olmedo' e 'fotografi amatori della Sardegna'. Tema del concorso era 'Scatti e volti quotidiani' che ha ottenuto una larghissima partecipazione. Le 12 foto finaliste faranno parte della mostra allestita dall'artista Cenzo Cocca nella chiesetta romanica di Nostra Signora di Talia, adiacente a piazza Giovanni XXIII. Le stesse andranno a far parte di un calendario che verrà fornito in pre-vendita durante gli eventi. Oltre alle foto, il calendario conterrà anche delle citazioni dalle opere di Grazia Deledda, di cui ricorre il 150esimo anniversario della nascita. L'inaugurazione si terrà venerdì 24 settembre alle ore 17:00, a seguito ci sarà la premiazione dei primi classificati delle due categorie. La mostra continuerà nei giorni successivi nei seguenti orari: dalle 10:00 alle 13:00 al mattino e dalle 17:00 alle 19:00 alla sera.