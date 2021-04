Attualità Alghero: la giornata festiva non ferma le vaccinazioni - Nell'hub del Mariotti i nati nel 1958/59

Non si ferma la campagna di vaccinazione : oggi 25 aprile, nell'hub della palestra del Mariotti la somministrazione dei vaccini proseguirà regolarmente, secondo calendario. Sarà quindi la volta dei nati nel 1958/1959. Dalle ore 09:00 alle 11:00 per i nati da luglio a dicembre 1958, mentre dalle ore 11:00 alle 13:00 verranno vaccinati gli algheresi nati da gennaio a giugno del 1959. Per quanto riguarda l'attività svolta nella giornata di ieri, sabato, le somministrazioni effettuate nell'Hub vaccinale del Mariotti sono state 703. Un dato significativo a conferma dell'ottimo livello di funzionalità raggiunto dall'impianto a livello operativo e della volontà degli algheresi di sottoporsi al vaccino.