Anche Alghero partecipa alla giornata della consapevolezza

L'impegno profuso finora ha permesso di raggiungere importanti traguardi come l'esenzione 063 e l'inserimento dell'endometriosi nei lea. Ma non basta. Per questo è fondamentale non fermarsi e continuare a promuovere attività informative rispetto a questa patologia affinché le Istituzioni e la comunità possano avere maggiore consapevolezza su cosa sia l'endometriosi e quali i danni, troppo spesso irreparabili, che la malattia può determinare. “Facciamo luce sull’endometriosi” è una call lanciata su tutto il territorio italiano dal Team Italy della Worldwide Endomarch rivolta alle amministrazioni locali per l’illuminazione di una struttura/monumento di giallo, colore simbolo della malattia, nel giorno dedicato alla sensibilizzazione sull’endometriosi che quest’anno cade il 27 di marzo.





Un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore e che lo scorso anno ha avuto un grandissimo successo tanto che ad aderire alla nostra campagna di sensibilizzazione sono stati anche numerosi negozianti che hanno risposto alla nostra call decorando di giallo le vetrine dei negozi e l’interno dei locali mostrando il nostro materiale informativo. L'obiettivo è colorare l'Italia di giallo nel mese di marzo, mese dedicato alla consapevolezza sull’endometriosi ?? Anche il Comune di Alghero ha aderito alla call e il 27 Marzo verrà illuminato un monumento della città ( probabilmente lo Scalo Tarantiello ) .

Marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi. Un mese importante per tutte le donne affette dalla malattia che quotidianamente lottano contro i pregiudizi per sensibilizzare e informare un maggior numero di persone. L'endometriosi non è un "ciclo doloroso", un capriccio femminile, una scusa. L'endometriosi è una malattia cronica infiammatoria, fortemente invalidante, per la quale non è ancora stata individuata una cura. Colpisce una donna su 10 , circa 3 milioni in Italia . Tanto fino ad oggi è stato fatto nel percorso di sensibilizzazione e informazione, troppo ancora c'è da fare sul piano dei diritti e dei riconoscimenti da parte delle istituzioni rispetto a questa patologia.