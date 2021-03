Stintino pronto per le vaccinazioni degli anziani - Nel Museo della Tonnara

All'esterno, per ogni evenienza, sosterà un'ambulanza delle associazioni di volontariato. Al momento quindi sono 134 i diretti interessati dalla campagna vaccinale avviata dalla Regione Sardegna: sono 16 gli anziani di età compresa tra i 90 e i 100 anni, quindi 118 quelli di età tra gli 80 e i 90. L'amministrazione comunale, tuttavia, ha anche predisposto l'elenco di anziani di altre fasce di età che potrebbero essere interessati in un secondo momento, e ha individuato 213 persone di età tra i 70 e gli 80 anni quindi 251 tra i 60 e i 70 anni. "Abbiamo già fatto il censimento attraverso i nostri elenchi anagrafici - afferma il sindaco Antonio Diana - e abbiamo anche individuato i numeri di telefono ai quali contattare direttamente gli interessati, oltre ai contatti dei familiari per eventuali necessità".



La macchina organizzativa prevede una prima comunicazione che informa i cittadini dell'avvio della campagna, quindi un secondo avviso con la comunicazione di luogo, data e ora di presentazione per la vaccinazione. "Vorrei tranquillizzare i concittadini - conclude Diana - noi siamo pronti, e non appena l'Ats ci comunicherà la data di partenza e gli orari delle somministrazione si partirà con ordine". L'amministrazione comunale non ha dimenticato gli anziani impossibilitati a muoversi. In alcuni casi, un'ambulanza potrà andare a casa dell'anziano per poi condurlo nella sede della vaccinazione.





In altri casi, invece, per gli anziani allettati sarà la squadra vaccinale a recarsi a casa del vaccinando. Intanto giovedì l'assessora comunale alla Cultura, Turismo, Spettacoli, Urbanistica Francesca Demontis parteciperà alla riunione della conferenza territoriale socio-sanitaria dell'Assl di Sassari, convocata per le ore 10 nella sala Langiu dei vigili urbani di Sassari, durante la quale si parlerà dello sviluppo del piano vaccinale.

L'amministrazione comunale guidata da Antonio Diana, infatti, ha già individuato la location e suddiviso per fasce di età gli anziani che potranno sottoporsi alla prima dose di vaccino. Sarà il museo della Tonnara a ospitare le fasi della somministrazione del vaccino anti Covid-19 Nell'edificio di via Lepanto sono stati predisposti i percorsi, i sanificatori dell'aria e la macchina della protezione civile comunale è pronta ad allestire un'accoglienza in grado di garantire anche bevande calde.