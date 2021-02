Screening a Bono: evitata la diffusione del virus - Sei positivi su 1.650 tamponi

L’attuale situazione epidemiologica nel Comune di Bono è il risultato del tempestivo ed efficace lavoro di tracciamento e isolamento dei contatti dei cittadini risultati positivi alla variante inglese del Covid-19 coordinato dall’ARES - ATS Sardegna, dalla ASSL di Sassari e dal Dipartimento di Prevenzione Nord con il prezioso supporto del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, del Distretto di Ozieri-Bono, del Laboratorio del presidio ospedaliero Segni di Ozieri, del Laboratorio di Microbiologia dell’AOU di Sassari, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sassari, dell’Amministrazione Comunale di Bono e dell’intera comunità che ha risposto in modo puntuale all’attività di screening.





«Questi risultati indicano chiaramente che è stata evitata la diffusione del virus - sottolinea la Direzione del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord - e che la situazione epidemiologica è in via di risoluzione. Nonostante gli esiti positivi dell’attività di screening l’appello rivolto ai cittadini è quello di non abbassare la guardia e di continuare a tenere comportamenti responsabili e in linea con le indicazioni delle Autorità Sanitarie e dell’Amministrazione Comunale, in attesa della prossima campagna di vaccinazione».



L’attività di screening effettuata nel Comune di Bono si è resa necessaria in seguito al riscontro della variante inglese su cinque cittadini. Nei giorni immediatamente successivi, l’attività di tracciamento è stata rinforzata e sono stati effettuati circa 500 tamponi naso-faringei che all’esame molecolare hanno evidenziato la positività di 42 persone. Dopo aver isolato i contatti dei cittadini positivi al Covid-19, la Direzione dell’ARES - ATS Sardegna insieme alla Direzione della ASL Sassari ha organizzato queste due giornate di screening per verificare l’effettiva circolazione del virus.

I risultati dell’attività di screening, effettuata nelle giornate di giovedì 25 febbraio e venerdì 26 febbraio per verificare la presenza della variante inglese del Covid-19 nella comunità di Bono, mettono in evidenza una bassa circolazione del virus: su 1.620 persone sottoposte a tampone naso-faringeo e all’esame molecolare/antigenico, 6 cittadini sono risultati positivi al Coronavirus (0,36%).