Che fine ha fatto il Comitato Tecnico Scientifico? - Interrogazione di Rossella Pinna

Che si stia procedendo per tentativi ed errori è di tutta evidenza. Ed è per questa ragione che i consiglieri democratici chiedono di conoscere, con l'interrogazione a prima firma Rossella Pinna depositata in Consiglio, quali siano gli intendimenti del Presidente rispetto alla ricostituzione del CTS; Se ritenga di poter prescindere da un supporto tecnico scientifico per affrontare le numerose tappe che ancora ci attendono nella battaglia contro il COVID 19 e, nel caso ci siano, a quali esperti stia facendo riferimento in queste delicate fasi quali le campagna di screening test e di vaccinazione.



Vogliono sapere, i democratici in Regione, se la campagna di screening di massa “Sardi e sicuri” e quella della vaccinazione anti COVID in corso siano guidate da una regia esperta e competente quale quella del comitato individuato dalla delibera 17/4 2020 e completamente svuotato a seguito delle dimissioni di tutti i suoi componenti, ovvero si stiano dispiegando in maniera spontanea come purtroppo appare.

In effetti in Sardegna il tasso di contagio si attesta ancora all'8%. La campagna di vaccinazione va a rilento certamente a causa delle difficoltà nella distribuzione dei vaccini da parte delle case produttrici ma anche per la poca chiarezza con cui non sono ben definite le modalità e i criteri di somministrazione.