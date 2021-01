In Sardegna non si fanno più figli: 0,97 per donna -Il più basso in Italia e in Europa

Tour Family in Sardegna racconterà questo e molto altro nella puntata di giovedì 28 gennaio alle 16. sempre sulla pagina facebook @Family in Sardegna e sul canale Youtube Family in Sardegna dove ci si potrà collegare per partecipare all’importate momento di riflessione. Il progetto che ha come obiettivo quello di mettere in rete i comuni dell'isola per il benessere familiare e certifica quanto di family c è nella nostra Sardegna è giunto a metà strada presentando l'esperienza della rete italiana dei Comuni amici della famiglia attraverso le testimonianze di amministratori e insieme al contributo del Comune di Alghero, città pilota del Network Family in Italia.





La regione Sardegna, in collaborazione con l'Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento, e con il supporto di TSM-Trentino School of Management vuole infatti presentare alle municipalità sarde un' esperienza innovativa in tema di politiche di benessere familiare incentivando la diffusione del Network Family in Italia” partito con il comune di Alghero che grazie anche al Marchio Family è riuscito a trovare la strada giusta per proseguire il percorso di sensibilizzazione. La prima puntata – trasmessa in diretta il 29 ottobre – ha visto protagonista la Rete metropolitana del Nord Sardegna, la successiva l’11 novembre con la Città Metropolitana di Cagliari; giovedì 10 dicembre è stata invece il turno dell’Unione dei Comuni del Meilogu con il sindaco di Borutta Silvano Arru.





La quarta puntata: Sarà la giornalista Erika Pirina giornalista a moderare l’incontro durante il quale Mauro e Filomena Ledda Coordinatori del Network nazionale Comuni Amici della Famiglia racconteranno il grande progetto del Network. Giovanni Deiana, Dirigente Servizio Politiche per la famiglia della Regione Sardegna specificherà perché e come l’isola ha scelto di sposare il progetto Family e come verrà portato avanti.





Ospite d’onore sarà il sindaco del comune di Macomer Antonio Onorato Succu che, come sindaco e come medico – ginecologo del reparto Ostetricia del San Francesco di Nuoro – approfondirà il tema del rallentamento delle nascite e delle grosse difficoltà che questo comporta per i piccoli comuni del Marghine, che conta oggi poco meno di 25 mila abitanti e una densità di popolazione di 48 abitanti per kmq.





Sara Maria Grazia Salaris, assessora ai Servizi Sociali del comune di Alghero che racconterà l’importanza di aderire al Network e inviterà Macomer all’interno dei “Comuni Amici della Famiglia”. Luciano Malfer, Dirigente Agenzia per la famiglia Provincia autonoma di Trento racconterà i benefici delle politiche familiari per lo sviluppo economico sociale e il grande lavoro portato avanti dal network.





La pillola dell’esperto sarà affidata a Gianfranco Mariano, referente progetto Family Audit del comune di Alghero, che affronterà l’importante tematica della conciliazione lavoro/famiglia. Francesca Cenname Manager di territorio del distretto della Vallagarina aprirà il focus sulle attività trentine che consentiranno di immergersi le azioni poste in essere per rendere vivibile e a misura di famiglia ogni comunità.

Quando il team del Tour Family ha sentito il grido di aiuto del sindaco di Macomer Antonio Onorato Succu, ha capito che il Marghine e il grave problema di natalità dell’isola dovevano essere al centro della quarta tappa del Tour Family in Sardegna. Il 2021 comincia con l’attenta analisi delle nascite 2020, tra le più basse in Italia e che riflettono la poca fiducia nel futuro, ma anche un’organizzazione della vita nell’isola che rallenta l’approccio al farefamiglia.