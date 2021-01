Sassari: distanziamento sì ma anche solidarietà

Il supporto è stato rivolto soprattutto al Centro Mamma della Caritas Diocesana di Sassari. Il Centro Mamma è un servizio che supporta donne immigrate in dolce attesa e/o con figli fino agli 8 anni, offrendo uno sportello di ascolto e donando ciò che è necessario per se stesse e per i loro bambini. Nelle giornate del 28, 29 e 30 dicembre 2020, presso la Galleria Commerciale Cortesantamaria a Sassari, le volontarie di Aicem e Generazione Europa si sono impegnate a sensibilizzare le persone incontrate al supermercato ottenendo importanti e numerose risposte, tanto da permettere di ampliare l’azione.





In questo modo è stato possibile donare dolci e viveri anche ad un’altra realtà importante per la città di Sassari, il Centro Diurno “Suor Giuseppina Nicoli” gestito dalle Figlie della Carità: un servizio che offre a tutte le persone senza dimora, senza tetto, sole, la possibilità di dare un senso alla propria giornata, di scambiare relazioni, di imparare a prendersi cura di sé e degli altri. I pacchi raccolti – e preparati anche per i più piccoli - sono stati consegnati dalle volontarie, che hanno prima preso parte alle attività di ascolto del centro, per conoscere meglio la realtà e le giovani donne che ogni giovedì si recano lì per ricevere supporto, e successivamente a quelle del centro diurno, in un clima di calore ed entusiasmo nonostante il distanziamento dettato dal periodo.





Un successo che dimostra la consapevolezza dell’importanza della solidarietà oggi più che mai e che rende ancora più centrale il compito dell'associazionismo di cooperare e fare rete con altre realtà, per contribuire a rendere migliore il territorio in cui viviamo, insieme, ogni giorno, a piccoli passi. Partendo dalle collaborazioni, come quella fra Aicem e Generazione Europa, per crescere insieme e realizzare azioni con un impatto maggiore.

