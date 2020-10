Alghero: Campagna Amica e Coldiretti nel Villaggio del Rally

Un connubio tra sport e sana alimentazione nato “grazie alla collaborazione con l’Aci Sassari - spiega il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu - e nazionale che ci hanno coinvolto in questa importante appuntamento internazionale in cui coerentemente anche con l’agroalimentare si è dato un ruolo di priamo piano al territorio ed alle sue eccellenze”. Sarà una esplosione di colori, sapori e odori in cui le eccellenze e le biodiversità nostrane si potranno conoscere e degustare attraverso il rapporto diretto con le aziende agricole, ma anche grazie a dei laboratori.





Non solo, sono in programma anche una serie di iniziative sulle qualità dell’agroalimentare sardo e sulla forte relazione tra cibo e sport. Sabato mattina inoltre ci sarà la giornata dell’innovazione agricola con la partecipazione di agricoltori under 40 provenienti da tutta la Sardegna con l’assegnazione degli Oscar green regionali, il premio ideato e promosso da Coldiretti Giovani Impresa.





Ci sarà l’esposizione dei progetti innovativi green e la testimonianza diretta dei giovani agricoltori creativi che prediligono una agricoltura sostenibile ad economia circolare. “Nel rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid – afferma il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba - saranno delle giornate di sport e buon cibo”.

Per cinque giorni, saranno presenti 10 aziende agricole sotto i colori di Coldiretti e Campagna Amica nell’area portuale denominata Banchina dogana, con le eccellenze: formaggi, olio, pasta, pane carasau, torrone, miele, confetture, salumi, seadas, vino, birra agricola.