Attualità Alghero: domani consiglio comunale

Lunedì 28 settembre e in prosecuzione venerdì 2 ottobre si riunirà il consiglio comunale. Tredici i punti all'ordine del giorno dell'assemblea civica, gran parte dei quali ratifica di delibere e mozioni. L'unico argomento di particolare interesse in questo momento, l'adozione di misure di sostegno economico per l'emergenza Covid 19.