Anche a San Giorgio i test per il personale della scuola

La Fondazione Accademia, nella persona dell'Arcivescovo di Sassari mons. Gian Franco Saba, ha accolto la richiesta di collaborazione e ha messo a disposizione 5 sale prontamente allestite per effettuare i test sanitari. In questo modo prosegue l'attenzione della Fondazione verso le esigenze della comunità nella promozione e tutela della salute, come già avvenuto nei mesi di aprile e maggio con l'apertura della struttura al personale sanitario.

Da domenica 13 settembre 2020 e per tutta la settimana presso il Centro di Alta Formazione "San Giorgio" saranno effettuati i test sierologici rivolti a tutto il personale della scuola. La collaborazione nasce in collaborazione con un gruppo di medici di Medicina Generale di Sassari, coordinati dalla Dott.ssa Chiara Musio, che nei giorni scorsi hanno fatto richiesta alla Fondazione "Accademia. Casa di Popoli, Culture e Religioni" di poter usufruire di spazi idonei per eseguire in sicurezza gli esami sui propri pazienti.