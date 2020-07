Sindacati pensionati: garantire il diritto alla salute degli anziani

La situazione è critica per tutto ciò che riguarda il parkinson, le terapie oncologiche, le malattie cardiovascolari, gli interventi chirurgici». I sindacati hanno evidenziato il diverso approccio avuto dalla sanità pubblica rispetto a quella privata convenzionata che, nonostante l’emergenza Covid, ha continuato ad erogare le prestazioni: «Il sistema pubblico è al collasso – hanno affermato i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil – occorre porvi subito rimedio». I sindacati confederali hanno auspicato una maggiore attenzione da parte della politica per gli anziani: «Sono i soggetti più deboli, quelli dai quali proviene un’alta domanda di assistenza. La riforma della Sanità deve tener conto di queste esigenze potenziando i servizi nel territorio. Vanno bene gli ospedali, ma i presidi territoriali sono altrettanto importanti per la prevenzione e la tutela del diritto alla salute di chi è avanti con gli anni».





Dai sindacati, infine, è arrivata la richiesta di un intervento da parte della politica per porre rimedio alle croniche carenze di personale tra i medici e gli infermieri. Il presidente del Consiglio Michele Pais, a nome di tutti i capigruppo, ha assicurato la massima attenzione per le richieste presentate dai pensionati: «C’è assoluta convergenza sulle tematiche evidenziate – ha detto – sono certo che il Consiglio e la Giunta sapranno trovare una soluzione a un problema, quello delle liste d’attesa, che riguarda tutti i cittadini sardi. C’è inoltre la volontà unanime di venire incontro alle esigenze dei più anziani». Una delegazione dei sindacati dei pensionati sarà ricevuta lunedi prossimo, alle 12.30 dall’assessore alla Sanità Mario Nieddu.

Attraverso il potenziamento dei presidi sanitari nel territorio e l’abbattimento delle liste d’attesa per le visite specialistiche. Sono le richieste presentate dai sindacati dei pensionati alla politica sarda. Una delegazione dei rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio Michele Pais e dai capigruppo di maggioranza e opposizione al termine della manifestazione di protesta organizzata questa mattina sotto il Palazzo di Via Roma. «L’emergenza Covid non ha fatto altro che amplificare una situazione già drammatica – hanno sottolineato i segretari confederali Marco Grecu (Cgil Spi), Adalberto Farina (Cisl Fnp) e Rinaldo Mereu (Uilp) – le visite specialistiche sono ferme o hanno subito un rinvio con un ulteriore allungamento delle liste d’attesa.